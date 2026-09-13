رئيس الوزراء الهندي يعلن نظام إنذار مبكر متكامل داخل بريكس لمواجهة الأوبئة والكوارث

أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الأحد، التوصل إلى توافق داخل مجموعة بريكس بشأن إنشاء نظام إنذار مبكر متكامل للوقاية من الأمراض المعدية والاستجابة لها، إلى جانب وضع إرشادات لدمج بيانات الإنذار المبكر في مجال إدارة الكوارث.

جاء ذلك خلال الجلسة المفتوحة للقمة الـ18 لقادة بريكس التي تستضيفها الهند برئاستها تحت شعار “القدرة على الصمود والابتكار والتعاون والاستدامة: رسم ملامح مستقبل النمو العالمي الشامل”.

وأوضح رئيس الوزراء الهندي أن العالم يشهد تصاعدًا مستمرًا في عدد الأزمات والتوترات، الأمر الذي يترك آثارًا سلبية واسعة على حياة الناس، مشيرًا إلى أن جائحة كورونا والكوارث المناخية واضطرابات سلاسل الإمداد أثبتت أن الأزمات في عالم مترابط لم تعد محصورة داخل حدود منطقة واحدة.

وأكد أن دول بريكس أولت أهمية خاصة لتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة الأزمات، مشددًا على ضرورة رصد التحديات في الوقت المناسب، والاستعداد لها، والتحرك الفوري عند وقوعها.

وقال رئيس الوزراء الهندي إن هذا النهج أفضى إلى توافق دول المجموعة على نظام متكامل للإنذار المبكر، يركز على الوقاية من الأمراض المعدية وتعزيز القدرة على الاستجابة لها، فضلًا عن تطوير آليات لدمج بيانات الإنذار المبكر بما يدعم إدارة الكوارث والتعامل معها بكفاءة أكبر.

وتأتي الجلسة المفتوحة ضمن أعمال القمة التي تستضيفها الهند يومي 12 و13 سبتمبر، حيث يناقش قادة بريكس سبل تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات الصمود والابتكار والتعاون والاستدامة، بما يدعم نموًا عالميًا أكثر شمولًا.. وقد سلط رئيس الوزراء الهندي الضوء على تنامي القوة الاقتصادية لمجموعة بريكس، والدور المتزايد للشركات الناشئة والابتكار في دفع عجلة النمو الاقتصادي العالمي.