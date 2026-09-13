لقطات من لقاء الرئيس السيسي برئيس الوزراء الهندي على هامش قمة بريكس

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، على هامش أعمال القمة الثامنة عشرة لتجمع بريكس، المنعقدة بالعاصمة الهندية نيودلهي.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس الوزراء الهندي رحّب بالرئيس السيسي وبمشاركة مصر الفاعلة في القمة، فيما أشاد الرئيس بالرئاسة الناجحة للهند لتجمع بريكس خلال العام الجاري، وبجهودها في تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء، بما يخدم مصالح دول الجنوب العالمي ويدعم العمل الدولي متعدد الأطراف.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المباحثات تناولت سبل تطوير العلاقات المصرية الهندية والبناء على ما تشهده من زخم متنامٍ منذ الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية عام 2023.

وأكد الرئيس أهمية مواصلة اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز هذه الشراكة، بما في ذلك رفع حجم التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار، وزيادة الاستثمارات الهندية في مصر، خاصة في قطاعات التصنيع والتكنولوجيا والطاقة النظيفة وصناعة السيارات.