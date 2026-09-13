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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعثة منتخب مصر للكرة الطائرة تصل تونس استعدادًا للمنافسة على لقب أفريقيا

منتخب الطائرة
منتخب الطائرة
عبدالله هشام

وصلت بعثة منتخب مصر للرجال للكرة الطائرة إلى الأراضي التونسية، استعدادًا للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية للرجال، التي تستضيفها تونس خلال الفترة من 13 إلى 26 سبتمبر الجاري، وسط طموحات كبيرة من المنتخب المصري للمنافسة بقوة على اللقب القاري.
ويترأس المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، بعثة المنتخب في تونس، حيث حرص على مرافقة الفريق خلال منافسات البطولة، في تأكيد على الدعم الكامل للمنتخب والجهاز الفني، وتوفير كل عوامل الاستقرار والتركيز قبل انطلاق المنافسات.

وتحظى البطولة بأهمية كبيرة للكرة الطائرة المصرية، باعتبارها إحدى المحطات المهمة في طريق الاستحقاقات الدولية المقبلة، وعلى رأسها بطولة العالم للرجال 2027 ودورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، وهو ما يمنح المشاركة المصرية أهمية خاصة ورغبة قوية في تحقيق أفضل نتيجة ممكنة.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الفني للبطولة يوم 15 سبتمبر، على أن تنطلق المنافسات رسميًا يوم 16 سبتمبر، فيما تقام المباراة النهائية يوم 25 سبتمبر، وتغادر البعثة الأراضي التونسية يوم 26 سبتمبر.
ويقود منتخب مصر جهاز فني وإداري متكامل يضم الكابتن أحمد سمير مديرًا فنيًا، والكابتن محمد رفعت مدربًا عامًا، والكابتن أحمد النبوي محللًا تقنيًا، والدكتور سامح ظلام أخصائيًا للتأهيل والإصابات، والدكتور بلال مرسي مخططًا للأحمال، والكابتن عمر خليفة إداريًا للمنتخب، بالإضافة إلى الكابتن وليد الخشن الحكم المرافق.
وتضم قائمة منتخب مصر 14 لاعبًا هم: رضا هيكل قائد الفريق، أحمد عزب، ياسين محمد، مصطفى جابر، أحمد سعيد، عبد الرحمن الحسيني، محمد عسران، أحمد ضياء، محمد عادل، حمادة عثمان، شهاب الدين نبيل، أحمد يوسف، محمد رضا، وحازم كمال.
ويسعى المنتخب المصري إلى الظهور بصورة قوية خلال منافسات البطولة، والمنافسة على اللقب الأفريقي، في ظل حالة من التركيز والاستعداد الكبير من جانب اللاعبين والجهاز الفني، لتحقيق الهدف المنشود وإضافة إنجاز جديد إلى سجل الكرة الطائرة المصرية.
وتترقب جماهير الكرة الطائرة المصرية انطلاق المنافسات في تونس، وسط آمال كبيرة في أن يقدم الفراعنة مستويات قوية تليق بمكانة الكرة الطائرة المصرية، وأن ينجح المنتخب في العودة إلى القاهرة باللقب القاري.

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