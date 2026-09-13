ياسر ريان: ابني أفضل مهاجم في مصر.. ومنتخب مصر ظلمه

أكد ياسر ريان، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن أحمد ياسر ريان، مهاجم الفريق السابق، يتفوق على الثنائي سفيان بنجديدة ومنصف بقرار، مشيرًا إلى أن أرقامه تؤكد أحقيته بالانضمام إلى منتخب مصر.

الأهلي

وقال ياسر ريان، خلال تصريحاته عبر برنامج «الكلاسيكو»: «أحمد ياسر ريان أفضل بلا شك من سفيان بنجديدة ومنصف بقرار، ومن أي مهاجم في مصر، أرقام أحمد ياسر ريان هي التي تتحدث عنه، ومنتخب مصر ظلمه بعدم اختياره في الفترات الأخيرة».

وأضاف نجم الأهلي السابق أن أحمد ياسر ريان يمتلك أرقامًا مميزة تجعله من أبرز المهاجمين في الكرة المصرية، مؤكدًا أن عدم استدعائه لمنتخب مصر خلال الفترة الأخيرة كان أمرًا غير عادل من وجهة نظره.

موعد مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة

ويستعد الأهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة، في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 15 سبتمبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

موقف الأهلي في جدول ترتيب الدوري

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز للموسم الحالي برصيد 10 نقاط، بعدما خاض 4 مباريات منذ انطلاق المسابقة.