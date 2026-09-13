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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فى ذكراه.. قصة إفلاس سراج منير وزواجه من فنانة مشهورة

سراج منير
سراج منير
أحمد إبراهيم

تحل اليوم، السبت 13 سبتمبر، ذكرى وفاة الفنان القدير سراج منير، الذى ولد فى 15 يوليو عام 1904، ورحل عن عمر ناهز 53 عاما.

ويعد سراج منير واحدًا من أهم الممثلين فى عالم السينما «الأبيض والأسود»، حيث قدم عشرات الأعمال العامة.

بداية سراج منير الفنية

اسمه بالكامل سراج منير عبد الوهاب، من مواليد حي شبرا، أطلق عليه والده اسم «سراج» بينما جده سماه "منير" فحدثت مشاحنات بين الأب والجد، ولذلك اقترحت الأم الجمع بين الاسمين، فأصبح اسمه سراج منير وعرف به في الوسط الفني.

مسيرة سراج منير الفنية

كان الفنان سراج منير عضوًا في فريق التمثيل خلال فترات الدراسة حتى المرحلة الثانوية، وبعدها سافر إلى ألمانيا لدراسة الطب، وفي ألمانيا وقع في غرام السينما، وشارك في عدد من الأفلام الصامتة هناك، لكنه عاد إلى مصر قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية والتي كانت ألمانيا محور الأحداث فيها.

وتعرف سراج منير على المخرج محمد كريم أثناء تواجده في ألمانيا، وبعدها انضم للعمل في فرقة الفنان يوسف وهبي، كما عمل مع فرقة الفنان نجيب الريحاني المسرحية، ومن أشهر أفلامه "الشاطر حسن، أمير الانتقام، ليلة الحنة، لحن الخلود، سيدة القطار"، وشارك خلال مسيرته في 138 عملًا فنيًا بين السينما والمسرح، وأخرج 5 مسرحيات كان آخرها "اللي يعيش يا ما يشوف" في سنة 1956.

إفلاس سراج منير 

لم يكمل سراج منير دراسته للطب فى ألمانيا، وهجره من أجل التمثيل، بعد أن تعرف هناك على أحد المخرجين.

قرر سراج منير العودة إلى مصر بعد أن تلقى دعوة من المسرح للوقوف على خشبته، أول عمل قام بإنتاجه كان «حكم قراقوش»، وتعرض فيه إلى خسارة مادية أدت إلى خسارته 30 ألف جنيه، ومن ثم أدت إلى إفلاسه.

زواج سراج منير

تزوج سراج من الفنانة ميمي شكيب لسنوات حتى توفى.

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