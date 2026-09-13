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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الفنان حاتم صلاح يعلن استقبال مولوده الأول «فريد» | صور

حاتم صلاح
حاتم صلاح
علا محمد

أعلن الفنان حاتم صلاح عبر حسابه الرسمي على إنستجرام عن استقباله مولوده الأول من زوجته، وأطلق عليه اسم "فريد".

ونشر حاتم صوراً من حفل استقبال المولود ظهر فيها برفقة زوجته .

وارتدى الثنائي قبعات تحمل عبارة "Mommy" و "Daddy" في إشارة إلى فرحتهما بالمولود الجديد.

وعلق حاتم صلاح على الصور قائلاً:
"الحمد لله رزقنا بفريد حاتم صلاح ربنا ينبته نباتا حسنا ويجعله بار بأمه وأبوه اللي هما احنا ويقوم أمه بالف سلامة.. ادعوله ربنا يجعله من السعداء في الدارين ويبارك فيه ويرزقه الستر والصحة ويقدر مامته عليه.. وادعوا لأبونا بالرحمة هو اللي سماه فريد". 

وتفاعل عدد كبير من المتابعين وزملاء الوسط الفني الذين توافدوا على تهنئة حاتم وزوجته، متمنين للمولود الصحة والعمر المديد.


ويواصل صناع فيلم "الفيل على الدرفيل" تصوير مشاهد العمل خلال الفترة الحالية، استعداداً للإنتهاء من التصوير والدخول في مراحل المونتاج والمكساج، تمهيداً لطرحه بدور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة.
 

وانضم الفنان حاتم صلاح إلى قائمة أبطال الفيلم، ليشارك البطولة إلى جانب أحمد فهمي وأسماء جلال، وذلك في تعاون جديد يجمع الثلاثي ضمن أحداث تدور في إطار كوميدي ممزوج بالفانتازيا.

الفنان حاتم صلاح حاتم صلاح فريد صناع فيلم الفيل على الدرفيل

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