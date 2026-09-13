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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عبد الرحيم طاليب: عموتة سينجح مع الأهلي.. وأطالب الجماهير بالصبر عليه

عموته
عموته
باسنتي ناجي

أكد المغربي عبد الرحيم طاليب، المدير الفني لفريق الجيش الرواندي، أن الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، قادر على تحقيق النجاح مع الفريق، مشددًا على أن الحكم على تجربته بعد 3 مباريات فقط يُعد أمرًا متسرعًا.

الأهلي

وقال طاليب، في تصريحات عبر برنامج «ستاد مصر» مع الإعلامي هاني حتحوت، إن عموتة يمتلك خبرات كبيرة مع الأندية والمنتخبات، بعدما سبق له تدريب الوداد المغربي والسد القطري ومنتخب المغرب ومنتخب الأردن، موضحًا أن المدرب تولى قيادة الأهلي منذ شهر ونصف فقط، ولا يزال في مرحلة التعرف على اللاعبين وطبيعة البطولة.

وأضاف أن الأهلي لا يبحث عن تحقيق النتائج فقط، وإنما يريد الجمع بين الفوز والأداء الجيد، وهو ما يجعل المهمة صعبة، مطالبًا جماهير القلعة الحمراء بمنح عموتة فرصة لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر قبل تقييم تجربته، مؤكدًا ثقته في قدرته على النجاح مع الفريق.

وتطرق طاليب إلى شخصية عموتة، موضحًا أنه مدرب حازم يهتم بشدة بالانضباط التكتيكي وسلوك اللاعبين، وقد ينفعل أحيانًا خلال المباريات، لكنه صاحب قلب طيب. وأشار إلى أن بعض تصرفاته قد لا تكون مفهومة لبعض اللاعبين، مطالبًا عموتة بتجنب المواقف التي قد تثير الجدل، وأن يكون التعامل داخل غرفة الملابس قائمًا على التفاهم والحب والاحترام المتبادل.

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