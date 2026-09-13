تشكيل الجهاز الفني الجديد لغزل المحلة بقيادة خالد جلال

استقر نادي غزل المحلة على تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، بقيادة خالد جلال المدير الفني.

ويتولى خالد جلال يتولى منصب المدير الفني، ويعاونه توفيق صقر ووائل كوندي كمدربين فيما يتولى خالد متولي مهمة مدرب حراس المرمى، بينما يعمل علاء هويدي مخططًا للأحمال.

ويضم الجهاز أيضًا الدكتور مجدي وكوك، أخصائي التأهيل والإصابات، إلى جانب عمر سعد مديرًا للكرة.

ولم يتم الاستقرار حتى الآن على محلل الأداء الذي سينضم إلى الجهاز الفني، فيما يعد “ميدو”، محلل الأداء الذي سبق له العمل مع خالد جلال خلال فترة تدريبه للإسماعيلي، الأقرب لتولي المهمة، أو هبة أبو جامع محللة أداء نادي إنبي السابقة.

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراته القادمة في بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، عندما يحل ضيفًا على غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة، وذلك بعد تأهل الفريق الأبيض إلى دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وغزل المحلة يوم الأربعاء المقبل، الموافق 16 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.