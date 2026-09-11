غزل المحلة يستقر على تشكيل الجهاز الفني الجديد بقيادة خالد جلال

استقر مجلس إدارة نادي غزل المحلة على تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، بقيادة خالد جلال، بعد الاتفاق معه على تولي المسؤولية الفنية خلال الفترة المقبلة.

ويضم الجهاز الفني الجديد لغزل المحلة كلًا من:

خالد جلال: مديرًا فنيًا.

وائل كوندي: مدربًا عامًا.

توفيق صقر: مدربًا عامًا.

خالد متولي: مدربًا لحراس المرمى.

عمر سعد: مديرًا للكرة.

ومن المقرر أن يقود خالد جلال مرانه الأول مع غزل المحلة مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة، استعدادًا للمواجهات المقبلة في بطولة الدوري المصري.

وكان مجلس إدارة غزل المحلة قد عقد عدة جلسات مع عدد من المدربين المرشحين لتولي قيادة الفريق خلفًا لأحمد خطاب، قبل أن يتم الاستقرار على خالد جلال، والاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.



وكانت إدارة غزل المحلة قد قررت إنهاء التعاقد مع أحمد خطاب بالتراضي، عقب خسارة الفريق أمام البنك الأهلي في الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري.