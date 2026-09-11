في سن الـ26.. هالاند يواصل كتابة التاريخ في دوري أبطال أوروبا

علق النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، على رقمه المميز في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما واصل كتابة اسمه ضمن أبرز الهدافين في تاريخ المسابقة القارية.

ونجح هالاند في تسجيل 59 هدفًا خلال 59 مباراة خاضها في دوري أبطال أوروبا، ليواصل تحطيم الأرقام القياسية منذ ظهوره الأول في البطولة، ويؤكد قدرته التهديفية الكبيرة على المستوى الأوروبي.

وقال هالاند تعليقًا على هذا الإنجاز: «ليس سيئًا! أعتقد أن إيرلينج هالاند الصغير لو سمع بهذا الرقم، لكان سعيدًا للغاية».

وأضاف مهاجم مانشستر سيتي: «أنا فخور بما حققته، لكنني ما زلت في السادسة والعشرين من عمري، ولديّ شغف كبير لتحقيق المزيد».

ويعكس تصريح هالاند رغبته في مواصلة التطور وتحقيق المزيد من الأرقام القياسية، في ظل تألقه اللافت على مدار مشاركاته في دوري أبطال أوروبا، رغم صغر سنه مقارنة بالعديد من الهدافين التاريخيين للبطولة.

ويُعد هالاند من أسرع اللاعبين وصولًا إلى هذا العدد من الأهداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا، بعدما فرض نفسه كأحد أخطر المهاجمين في كرة القدم الأوروبية خلال السنوات الأخيرة.