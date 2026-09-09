يفعل المستحيل.. كاراجر: هالاند قادر على تسجيل 1000 هدف

أشاد الإنجليزي جيمي كاراجر، أسطورة ليفربول والمحلل بشبكة «CBS Sports»، بالمستويات الاستثنائية التي يقدمها النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، مؤكدًا قدرته على الوصول إلى 1000 هدف خلال مسيرته، وأن يصبح الهداف التاريخي لكرة القدم.

وقال كاراجر: «بصراحة، لا أستطيع أن أرى هالاند لا يسجل 1000 هدف، أو لا يصبح أفضل هداف على الإطلاق».

وأضاف: «لم أرَ في حياتي لاعبًا مثله من ناحية الأهداف والأرقام.. يفعل ذلك في كل مباراة، ولأنه يكرر الأمر كثيرًا، لم يعد الأمر يبدو بتلك الضخامة».

وتابع أسطورة ليفربول حديثه عن مهاجم مانشستر سيتي: «لقد سجل هدفين خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا، ولو أن أي مهاجم آخر فعل ذلك، لكانت ليلة استثنائية بكل معنى الكلمة، لكنه يجعل الأمر يبدو وكأنه ليلة عادية».

وجاءت تصريحات كاراجر بعد تألق هالاند مع مانشستر سيتي أمام بورتو، بعدما سجل المهاجم النرويجي هدفين في الفوز بثنائية نظيفة، ليواصل تحطيم الأرقام القياسية في مسيرته.