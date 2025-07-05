تراجع معدلات الولادة الطبيعية .. طبيب يكشف التفاصيل بالأرقام

قال الدكتور عمرو حسن، استشاري النساء والتوليد، أن معدلات الولادة الطبيعية في مصر شهدت انخفاضا كبيرا في السنوات الأخيرة وزيادة إقبال النساء على الولادة القيصرية.

اقتراب الاختفاء الولادة الطبيعية

واضاف عمرو في صفحته على فيسبوك ، أن الولادة الطبيعية مش بس ممكن لكنها حق المرأة لو جسمها يسمح فهى أصل الخلقة البشرية.

وكشف عمرو حسن نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية (2021) عن نسب الولادة الطبيعية والقيصرية:

بلغت نسبة الولادة القيصرية في مصر 72% ، يعني من كل 10 أمهات، 7 بيولدوا بقيصرية

و بلغت نسبة الولادة القيصرية في المنشآت الحكومية: 63% و في المستشفيات الخاصة 81%



ووجه عمرو حسن تساؤل هل كل العمليات دي كانت ضرورية فعلًا أم أن آلاف الستات كان ممكن يولدوا طبيعي لو اتوفرت لهم المعلومة، والدعم، والقرار الصح.

وأوضح عمرو حسنأن الولادة الطبيعية رحلة بيولوجية كاملة بيشارك فيها الجسم والهرمونات والعقل و تجربة نفسية بتعزز ثقة الأم بجسمها كما أن الولادة الطبيعية تعنى وقاية طويلة المدى للطفل من مشاكل التنفس والمناعة، لكن للأسف ضغط الوقت، وسوء التثقيف، وخوف الأمهات ، بيخلّي "القيصرية" تبقى الطريق الأسرع، حتى لو مش الأفضل دائمًا.

ولادة طبيعية سهلة

أهم 9 نصائح تزيد فرصتك في الولادة الطبيعية:

1. اختاري طبيب مؤمن بالولادة الطبيعية

اختاري طبيب عنده

دعم نفسي للأم وليس طبي فقط

2. افهمي جسمك

- تعرفي على علامات الولادة الطبيعية

- تعلمى تمارين التنفس

- خطورة اللجوء المبكر للطلق الصناعي أو القيصرية بدون داعٍ

كل ما كنتي مثقفة أكتر كانت فرصتك في القرار الصح أعلى.

3. مارسي الرياضة بانتظام

المشي، السباحة، اليوجا كلهم بيساعدوا على:

- تقوية عضلات الحوض والرحم

- تسهيل الولادة

4. حافظي على تغذية ذكية

الجنين لازم يوصل لحجم صحي بدون ما يزيد عن الطبيعي، التغذية المتوازنة بتساعد على:

- ولادة أسهل

- تجنب تحريض الولادة المبكر

- تقليل فرص القيصرية بسبب "وزن الجنين الكبير"

تجنبي:

السكريات الزائدة : بتزود وزن الجنين

الأملاح الزائدة : بتسبب تورم ومشاكل الضغط

وركزي على:

البروتين الحيواني والنباتي

الكالسيوم والحديد

الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة

5. متستعجليش الولادة

كتير من الأمهات بيتجهوا للقيصرية بدافع التوقيت أو الترتيب:

"عاوزة أولد قبل العيد "

“الدكتور مسافر… يلا نولد قبلها بيومين”

لكن الحقيقة

الولادة الطبيعية محتاجة صبر وثقة في توقيت جسمك والجسم بيولد لما يكون مستعد

متخليش التواريخ، السفر، أو الترتيب يسرقوا منك تجربة الولادة الطبيعية

الانتظار = فرص أعلى لطلق طبيعي + ولادة بدون تدخل

6. اختاري بيئة داعمة وقت الولادة

اختاري مستشفى بتشجع الولادة الطبيعيةو وفّري لنفسك أجواء هادية، موسيقى مريحة، إضاءة خفيفة

بيئة الولادة بتأثر على الهرمونات، خصوصًا "الأوكسيتوسين" المسؤول عن الطلق.

وجود زوجك معاكي في لحظة الولادة بيفرق كتير:

- نفسياً: تقليل القلق والتوتر

- عملياً: دعم مستمر يخليكي تكملي الطريق الطبيعي للآخر

7. تعرفي وسائل تخفيف الالم

متخافيش من "وجع الولادة" و اعرفي وسائل تخفيف الألم الطبيعية والطبية

أغلب الستات بتختار القيصرية خوفًا من الألم، لكن النهاردة في وسائل تخفيف ألم آمنة زي :

- الإيبيدورال

- الولادة في الماء

- التنفس الواعي

8 . برمجي عقلك.. الولادة الطبيعية مش خطر

وسائل الميديا جعلت الولادة الطبيعية مرعبة لكن الحقيقة أغلب السيدات اللي جرّبوها مرة، يطلبوها في الولادة الجاية بإرادتهم.

9. صدقي إن جسمك يقدر

جسمك مصمم إنه يولد، وملايين النساء حول العالم خلفوا طبيعي كل يوم..الثقة نص الطريق