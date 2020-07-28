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تكنولوجيا

بعد اختراق خصوصية الملايين.. جوجل تجري تحديثا جديدا لـGmail

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 01:01 ص
جوجل تجرى تحديث جديد
جوجل تجرى تحديث جديد ل Gmail
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ندى على
أجرت شركة جوجل أكبر تحديث من نوعه على تطبيق رسائل البريد الإلكترونى Gmail  ؛ لحماية المستخدمين من الهجمات الإلكترونية، والتى كانت اجتاحت ملايين المستخدمين خلال الأيام القليلة الماضية.  

وبحسب مجلة فوربس فإن جوجل قامت بعملية تأمين كبيرة لتطبيق Gmail ومستخدميه وتشفير رسائل البريد الإلكترونى، كما قامت بربط تطبيق Gmail بتطبيق Google Meet لمكالمات الفيديو لتسهيل إجراء مكالمات فيديو، كما أتاحت علامة إلغاء تحديد ربط Meet ب Gmail. 


واعتمدت جوجل تصفية كبيرة لكل الرسائل المشكوك فيها لكل العملاء حتى لا تكون خطوة مرة أخرى لأى اختراق، كما أصدرت تحديثا خاصا لعملاء خدمة G Suite

واستخدمت جوجل عملية تحقق من كل الحسابات المخترقة، حيث ستبدأ في عرض علامات تبين أنه قد تم التحقق من حسابات معينة ورسائل بريد إلكترونى لتهيئة المستخدمين في مواصلة استخدامهم بأمان. 
 
وكشفت تقارير أن هناك ثغرات أمنية خطيرة في تطبيق رسائل البريد الإلكترونى من جوجل، Gmail، والتى تنذر باختراق المستخدمين من خلال إرسال روابط عشوائية لهم. 

وكانت عملية اختراق كبيرة قد حدثت في تطبيق Gmail لملايين المستخدمين، كانت عبارة عن رسائل في البريد العشوائي، من خلال إرسال روابط عشوائية لهم، وعندما يقوموا بفتحها فإنه يتم اختراقهم، كما كان التطبيق قد تعطل بشكل كامل، واعترفت شركة جوجل بالمشكلة وقالت إنها أثرت على مجموعة كبيرة من المستخدمين.
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