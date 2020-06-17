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تكنولوجيا

جوجل تتيح إجراء مكالمات فيديو عبر Gmail.. تفاصيل

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 05:15 ص
جوجل تتيح إجراء مكالمات
جوجل تتيح إجراء مكالمات فيديو عبر تطبيق Gmail للبريد الإلكتر
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ندى على
كشفت شركة Google جوجل أنها ستقوم بدمج تطبيق مكالمتها للفيديو Google Meet إلى تطبيق Gmail لرسائل البريد الإلكترونى، وذلك على نظامى تشغيل هواتف iOS  و Android لهواتف آيفون وأندرويد. 

وبحسب موقع Yahoo Finance فإن مستخدمي تطبيق Gmail سيلاحظون علامة تبويب  Google Meet الجديدة في Gmail ومن خلالها سيجدون جدولًا لإجراء مكالمات واجتماعات الفيديو كما يمكنهم بدء  المكالمات أو الانضمام إليها بضغطة واحدة.


ويعتبر هذا التحديث الذى قامت به جوجل جزء من التوسع في استخدام تطبيق  Meet Google، حيث أتاحت جوجل الشهر الماضي التطبيق مجانا لأي شخص لديه حساب Gmail . 

كما سهلت استخدام Google Meet عبر الويب ليكون أكثر ملاءمة أكثر ملاءمة لعقد مؤتمرات الفيديو، ومؤخرا أضافت جوجل  خاصية جديدة لتطبيق Google Meet لإلغاء الضوضاء الخلفية الصادرة من ميكروفون أحد المستخدمين أثناء المكالمات الجماعية خلال إجراء تلك المكالمات. 

وتعد الميزة الجديدة التى أطلقتها جوجل من أهم المميزات التى من الممكن أن يحصل عليها تطبيق مكالمات للفيديو، خصوصا في الوقت الحالى، عند إجراء مؤتمرات للعمل من المنزل، وتأثير الضوضاء بشكل كبير على مسارات هذه الاجتماعات.
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