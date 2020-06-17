جوجل تتيح إجراء مكالمات فيديو عبر Gmail.. تفاصيل

كشفت شركة Google جوجل أنها ستقوم بدمج تطبيق مكالمتها للفيديو Google Meet إلى تطبيق Gmail لرسائل البريد الإلكترونى، وذلك على نظامى تشغيل هواتف iOS و Android لهواتف آيفون وأندرويد.





وبحسب موقع Yahoo Finance فإن مستخدمي تطبيق Gmail سيلاحظون علامة تبويب Google Meet الجديدة في Gmail ومن خلالها سيجدون جدولًا لإجراء مكالمات واجتماعات الفيديو كما يمكنهم بدء المكالمات أو الانضمام إليها بضغطة واحدة.









ويعتبر هذا التحديث الذى قامت به جوجل جزء من التوسع في استخدام تطبيق Meet Google ، حيث أتاحت جوجل الشهر الماضي التطبيق مجانا لأي شخص لديه حساب Gmail .





كما سهلت استخدام Google Meet عبر الويب ليكون أكثر ملاءمة أكثر ملاءمة لعقد مؤتمرات الفيديو، ومؤخرا أضافت جوجل خاصية جديدة لتطبيق Google Meet لإلغاء الضوضاء الخلفية الصادرة من ميكروفون أحد المستخدمين أثناء المكالمات الجماعية خلال إجراء تلك المكالمات.



