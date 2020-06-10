للتمتع بمكالمات فيديو هادئة.. جوجل تلغي الضوضاء في تطبيقها Google Meet.. فيديو

أضافت شركة Google جوجل خاصية جديدة لتطبيق مكالماتها للفيديو Google Meet تلغى الضوضاء الخلفية الصادرة من ميكروفون أحد المستخدمين أثناء المكالمات الجماعية خلال إجراء تلك المكالمات.





وبحسب موقع Android Police فإن الميزة الجديدة التى أطلقتها جوجل تعتبر من أهم المميزات التى من الممكن أن يحصل عليها تطبيق مكالمات للفيديو، خصوصا في الوقت الحالى، عند إجراء مؤتمرات للعمل من المنزل، وتأثير الضوضاء بشكل كبير على مسارات هذه الاجتماعات.





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وتعمل جوجل على هذه الخاصية منذ عام 2018 ، حيث قامت باستخدام تكنولوجيا تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتصفية أصوات الخلفية من الكلام الفعلي.





وطور فريق جوجل استخدام تسجيلات الاجتماعات الداخلية ، بالإضافة إلى مقاطع فيديو لموقع YouTube يوتيوب ، لفهم الأصوات التي يجب إلغاؤها، حتى يمكن أن يحصل المستخدمون على الأصوات المشاركين دون دخول أى أصوات أخرى، وفصلها تماما.





وكان تطبيق Google Meet لمكالمات الفيديو قد وصل إلى أكثر من 50 مليون تحميل من قبل المستخدمين على متجر تطبيقات جوجل Google Play Store، وذلك في خلال أيام فقط بعد توفيره مجانا من قبل الشركة.







