AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

للتمتع بمكالمات فيديو هادئة.. جوجل تلغي الضوضاء في تطبيقها Google Meet.. فيديو

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 01:09 ص
جوجل تلغى الضوضاء
جوجل تلغى الضوضاء في تطبيقها Google Meet
Advertisements
ندى على
أضافت شركة Google جوجل  خاصية جديدة لتطبيق مكالماتها للفيديو Google Meet  تلغى الضوضاء الخلفية الصادرة من ميكروفون أحد المستخدمين أثناء المكالمات الجماعية خلال إجراء تلك المكالمات. 

وبحسب موقع Android Police فإن الميزة الجديدة التى أطلقتها جوجل تعتبر من أهم المميزات التى من الممكن أن يحصل عليها تطبيق مكالمات للفيديو، خصوصا في الوقت الحالى، عند إجراء مؤتمرات للعمل من المنزل، وتأثير الضوضاء بشكل كبير على مسارات هذه الاجتماعات. 


وتعمل جوجل على هذه الخاصية منذ عام 2018 ، حيث قامت باستخدام تكنولوجيا تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتصفية أصوات الخلفية من الكلام الفعلي. 

وطور فريق جوجل استخدام تسجيلات الاجتماعات الداخلية ، بالإضافة إلى مقاطع فيديو لموقع  YouTube يوتيوب ، لفهم الأصوات التي يجب إلغاؤها، حتى يمكن أن يحصل المستخدمون على الأصوات المشاركين دون دخول أى أصوات أخرى، وفصلها تماما. 

وكان تطبيق Google Meet لمكالمات الفيديو قد وصل  إلى أكثر من 50 مليون تحميل من قبل المستخدمين على متجر تطبيقات جوجل Google Play Store، وذلك في خلال أيام فقط بعد توفيره مجانا من قبل الشركة. 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب كورونا.. جوجل تعيد تسمية خدمة Hangouts Meet

جوجل تتيح تطبيق مهم على كل الهواتف مجانا

جوجل تضيف ميزة جديدة لتطبيق مكالمات الفيديو Meet

Google Messages يتخطى مليار تحميل على Play Store

لحماية خصوصية المستخدمين.. جوجل تجري تغيير على Google Duo لمكالمات الفيديو

شاهد.. تطبيق Google Duo يتيح المكالمات العائلية

ترشيحاتنا

كارتيرون يوافق على الرحيل عن نادي الزمالك | تفاصيل

لأول مرة .. قسم شرطة أمريكي يوقف إجراء خنق المتهمين

يقترب من الأهلي مقابل 50 مليون جنيه.. مهارات وأهداف وكشف حساب سيرينو نجم صن داونز

باحث مصري يتوصل لـ علاج للقضاء على أزمة الوفيات بكورونا.. فيديو

أحمد الغندور يعلن وقف برنامج الدحيح

عداد كورونا في مصر.. 36829 إصابة و1306 وفيات 9786 متعافى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طلب منه ارتداء الكمامة.. زبون يعتدي بوحشية على موظف في سلطنة عمان.. فيديو

تقوي المناعة وتعالج الأنيميا .. إليك فوائد الخميرة للجسم

الظهور الأول لـ أودي E-Tron جي تي موديل 2021.. صور