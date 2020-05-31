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تكنولوجيا

بسبب كورونا.. جوجل تلغى 2000 عقد عمل وترفض أى طلبات جديدة

الأحد 31/مايو/2020 - 06:02 ص
جوجل تلغى أكثر من
جوجل تلغى أكثر من 2000 عقد عمل وترفض أى طلبات جديدة
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ندى على
قامت شركة Google جوجل بإلغاء أكثر من 2000 عقد عمل لموظفين دائمين ومؤقتين جدد لعدم استطاعتها على تحمل دفع رواتبهم بسبب تفشى فيروس كورونا، حيث لن تكون قادرة على قبول أى طلبات جديدة للعمل. 

وبحسب صحيفة New York Times فإن Sundar Pichai ساندر بيتشاى، المدير التنفيذي لشركة جوجل، قال إن الشركة ستبطئ وتيرة توظيفها للفترة المتبقية من عام 2020 ، حيث تتعامل الشركة مع الانكماش الاقتصادي الذي سببه تفشى وباء كورونا.


وصرح المتحدث الرسمى للشركة بأن الشركة لن تستطيع  قبول العديد من الطلبات الجديدة للعمل سواء بدوام كامل أومؤقت، كما كان مخطط له  في بداية العام ، ومع ذلك فإن الشركة ستستمر في توظيف في عدد من المجالات الاستراتيجية والتى تحتاجها الشركة بشدة. 

وفقا للصحيفة فإن جوجل قامت بإلغاء عدد من العقود بعد سلسلة متكررة من تأجيلها إلا أنه قد تم فسخ هذه العقود بشكل نهائى، وتم ترك الموظفين بدون تعويض مالي. 

ويعد ما لا يقل عن نصف القوى العاملة في شركة جوجل هم من الموظفين المؤقتين ، حيث اتخذت الشركة بعض الخطوات لحمايتهم منذ شهر مارس الماضى أثناء انتشار الوباء، كما قامت بدفع الأجور بنظام الساعات لعدد من العاملين، كما مدت عقود عدد آخر منهم حيث كان من المقرر أن تنتهى عقودهم أثناء فترة بداية الوباء

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