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تكنولوجيا

تطبيق روسى للكشف عن كورونا يفرض غرامات على المواطنين أثناء النوم

السبت 23/مايو/2020 - 05:08 ص
تطبيق روسى للكشف
تطبيق روسى للكشف عن كورونا يفرض غرامات على المواطنين أثناء ا
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ندى على
أدى تطبيق روسي إلزامى للكشف عن المصابين بـ فيروس كورونا، COVID-19،  إلى إثارة العديد من المشكلات بين المواطنين في روسيا، وذلك بعد قيامه إرسال غرامات لمئات المواطنين أثناء النوم، بسبب خطأ في نظام السوفت الوير الذى يعمل به. 


وبحسب موقع  Business Insider، فإن تطبيق الكشف عن فيروس كورونا، هو تطبيق إلزامى فرضته السلطات الروسية على سكان مدينة موسكو والذين يشتبه في  إصابتهم بفيروس كورونا أو الذين هم قيد العزل المنزلى. 



ويقوم التطبيق بأخذ صور سيلفى على مدار اليوم، وإذا لم يخضع المستخدمون لتصوير أنفسهم وإرسال الصور، تقوم السلطات بتطبيق غرامات عليهم، ولكن المشكلة التى حدثت هى أن التطبيق يحتوى على العديد من الأخطاء في نظام السوفت وير الذى يعمل به. 


ولم يستطع التطبيق التفريق بين وقت الليل والنهار، وعند عدم استطاعة الأشخاص بتصوير أنفسهم أثناء النوم، كان يرسل التطبيق إنذرا إلى السلطات بعدم التصوير، وبالتالى تقوم السلطات بتوقيع الغرامات على المستخدمين.

 
 وتقوم السلطات الصحية في موسكو بإجبار أى شخص في الحجر الصحى أو تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا، بتوقيع  إخطار الحجر الصحى واستخدام التطبيق ، وبالإضافة إلى الوصول إلى البيانات الشخصية للمستخدمين، كما يرسل التطبيق طلبات إشعار الدفع على فترات عشوائية بأن يأخذ المستخدم صورة سيلفى كدليل على امتثاله لأمر الحجر الصحي الخاص به.



وفي حالة عدم الاستجابة، يقوم التطبيق تلقائيًا بتحصيل غرامة قدرها 4000 روبل روسي أى ما يعادل 56 دولارًا أمريكيا وهو ماحدث مع العديد من المستخدمين، حتى اشتكى عدد كبير منهم بسبب هذا الأمر على مواقع التواصل الاجتماعى. 

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