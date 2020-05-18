في زمن كورونا.. 3 تطبيقات تساعدك على تخطي الطاقة السلبية

في ظل الأوقات الصعبة التى يعيشها العالم اليوم بسبب تفشى فيروس كورونا ، يسيطر القلق والخوف على معظم الناس من الإصابة بالمرض أو إصابة أحد أحبائهم بالمرض السهل الانتشار.









ومع سماع الأخبار السيئة كل يوم من ازدياد عدد المصابين أو المتوفين بالفيروس ، يصل القلق مع بعض الناس إلى مستوى عال للغاية خصوصا الذين يضطرون للذهاب للخارج، حيث يكون كل قلقهم الإصابة به ومن ثم نقله لأسرهم.













وذكر موقع Mashable التقنى عددا من التطبيقات التى تساعد الأشخاص الذين يضطرون للذهاب لأعمالهم يوميا والذين يعانون من مستويات قلق كبيرة، حيث يمكنهم تصفح تلك التطبيقات أثناء رحلة عملهم حتى تساعدهم على تقليل الطاقة السلبية والإحباط.









- تطبيق Happify





وتطبيق Happify هو تطبيق مخصص لأنظمة iOS مثل آيفون وآيباد، حيث يمكن أن يساعدك في التفكير بشكل إيجابي لاحتوائه على عدد من الاختبارات الصغيرة والألعاب والأنشطة التى غالبا ما تكون بسيطة مثل طلب إدراج الأشياء التي تشعر بالامتنان لها والاشياء التى تعتبرها نعمة في حياتك وتجنب الكلمات السلبية.









كما يمنحك قائمة من الأنشطة الإيجابية على المدى الطويل مثل تشجيعك على تحديد أهداف في مسارات مختلفة من حياتك، مثل مساعدتك على تحسين ثقتك بنفسك.









- تطبيق Juice





ويساعد التطبيق المستخدمين على بدء عادات صحية ويشجع على تبنى أنماط غذائية صحية، كما يسمح بتسجيل مستويات الطاقة لديك طوال اليوم، بحيث يطلعك على مستويات الطاقة لديك خلال اليوم وقراءة أنماط الطاقة الخاصة بك ومعرفة الأشياء التي يمكنك تحسينها.









ويمكنك تسجيل عادات النوم والنظام الغذائي والتمارين الرياضية في التطبيق ، بحيث يمكنك ربط النقاط والحصول على صورة أكبر لكيفية تأثير عاداتك الشخصية على طاقتك.

















تطبيق Pozify





عندما يتعلق الأمر بإيجابية حياتك، فإن تطبيق Pozify هو أحد التطبيقات الأكثر فعالية، لأنه يكافئك على كونك شخصا إيجابيا، ويعتقد المطورون في Pozify أنه من المهم التأكد من أن الأخبار الإيجابية تتعرض بقدر ما تتعرض له الأخبار السلبية، ويكافئ التطبيق الأشخاص على إنشاء محتوى قيّم ونشره على الويب.









ويسعى تطبيق Pozify نشر رسائل إيجابية، ولهذا السبب يمنح هذا التطبيق المستخدمين مكافآت لنشر المحتوى بطريقة آمنة ومسلية، وكلما زادت نقاط MPOINTS التي تحصل عليها لنشر المحتوى الإيجابي، يشجعك على التبرع لأعمال الخير.



