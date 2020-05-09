AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

تطبيق WeChat الصينى يتجسس على مستخدميه في جميع أنحاء العالم

السبت 09/مايو/2020 - 04:06 ص
تطبيق WeChat الصينى
تطبيق WeChat الصينى يتجسس على مستخدميه
Advertisements
ندى على
كشفت تحقيقات أن موقع التواصل الاجتماعى الصينى WeChat لا يقوم بمراقبة المواطنين الصينيين فحسب، بل يوسع هذا النشاط ليشمل الأشخاص المستخدمين في جميع أنحاء العالم الذين يقومن باستخدام التطبيق. 

وذكر تقرير مركز أبحاث The Citizen Lab أن تطبيق WeChat الصينى يقوم بمراقبة المستخدمين في جميع أنحاء العالم عن طريق استخدام خوارزميات معينة تساعد على تصفية المحتوى بشكل استباقي.


ويتم تحليل الصور والوثائق المشتركة بين الحسابات المسجلة في تطبيق     WeChatالصينى خارج الصين يتم تحليلها لمحتوى حساس سياسيا، ثم يتم بعد ذلك تمييز العينات الموجبة ووضع علامة عليها تلقائيًا عندما يحاول شخص ما مشاركتها مع حساب صيني.

ويتم متابعة المحتوى الموضوع عليه علامة بنظام التعلم الآلي المستخدم لمراقبة الاتصالات في الصين أيضا، في حين لا تشير بنود وسياسات WeChat إلى أي من أن ذلك يحدث، ولا توجد معلومات متاحة للجمهور توضح بالتفصيل أن المنصة تستخدم هذه البيانات لبناء آلة الرقابة الخاصة بها.

وكان قد صرح باحث أمني من مجلة Forbes الأمريكية، بأن شركة شاومي تجمع بيانات التصفح من المستخدمين الذين يستخدمون هواتفها والمتصفحات المدمجة، وقال إن المتصفح يجمع البيانات حتى في وضع التصفح الخفي incognito mode، أو حتي عند متصفح الويب DuckDuckGo، الذي يهتم بالخصوصية،


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خبراء يحذرون.. كورونا حيلة الهاكرز للتجسس على أجهزة الكمبيوتر

أخبار العلوم والتكنولوجيا| واتساب بلس الأحمر ضد الحظر.. خطوات عليك اتباعها لمضاعفة سرعة الإنترنت.. وكيفية حماية حسابك على تيك توك

خبراء يحذرون.. هذا التطبيق يتجسس عليك من خلال كاميرا جهازك.. احذفه فورا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. تطبيق آبل يترجم 3 لغات في نفس الوقت.. كيفية عمل ملصقات كورونا لأندرويد

الصين تأمر بإزالة تطبيق يمكن المستخدمين من الدخول على فيسبوك وتويتر

شاومي تتجسس على مستخدمي هذه الهواتف.. اعرف السبب

ترشيحاتنا

3 سيناريوهات.. وزير الشباب والرياضة يحسم لـ صدى البلد مصير مسابقة الدوري

هل أضعفت عمليات التجميل أداء حلا شيحة ؟.. ناقدة: معرفتهاش على الشاشة

جدل حول فبركة رامز مجنون رسمي بسبب حلقة طارق حامد

صابرين تهنئ نجلها بعيد ميلاده: اعتمد على نفسك بقى

بـ 65 دولارا.. شركة أدوية في بنجلاديش تنتج علاجا لفيروس كورونا

بالأسود.. رضوى الشربيني تبرز أنوثتها بإطلالة ساحرة

AdvertisementS

بـ 65 دولارا.. شركة أدوية في بنجلاديش تنتج علاجا لفيروس كورونا

مباحث القاهرة تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب ملقاة بالطريق في المرج

لم يلتزموا .. كارثة على كورنيش البحر بالإسكندرية بسبب كورونا ..صور

دعاء صلاة الفجر من 10 كلمات داوم عليها رسول الله للرزق وقضاء الحوائج

دعاء قبل النوم من 16 كلمة يحفظك من فجأة البلاء والمصائب.. ردده النبي 3 مرات كل ليلة

وفاة أول طبيب من الجيش الأبيض متأثرا بفيروس كورونا بالشرقية

شاهد.. امرأة تكسب أموالًا طائلة من أظافر يديها وقدميها فقط

أخبار البرلمان.. تعرف على عقوبة عدم ارتداء الكمامة.. و10 تصريحات مهمة لـ علي عبد العال

الزوج رقم 11.. غادة عبد الرازق تعلن زواجها من مدير تصوير سلطانة المعز.. ونرصد زيجاتها السابقة

أب يتحرش بابنته.. والأم: مصدومة بعد 20 سنة جواز وطلبت الطلاق

التعليم: لا تتزاحموا عند تسليم أبحاث الطلاب في المدارس.. واستخدموا الكمامات والمطهرات

أخبار الفن.. ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة في شهر العسل.. أحدث ظهور لزوج غادة عبد الرازق الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 8 سنوات.. جثة امرأة تخرج من قبرها لتكشف حقيقة مقتلها

شاهد.. امرأة تكسب أموالًا طائلة من أظافر يديها وقدميها فقط

بـ جلد الأحمر.. مى سليم تثير الجدل بإطلالة جريئة