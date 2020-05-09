تطبيق WeChat الصينى يتجسس على مستخدميه في جميع أنحاء العالم

كشفت تحقيقات أن موقع التواصل الاجتماعى الصينى WeChat لا يقوم بمراقبة المواطنين الصينيين فحسب، بل يوسع هذا النشاط ليشمل الأشخاص المستخدمين في جميع أنحاء العالم الذين يقومن باستخدام التطبيق.





وذكر تقرير مركز أبحاث The Citizen Lab أن تطبيق WeChat الصينى يقوم بمراقبة المستخدمين في جميع أنحاء العالم عن طريق استخدام خوارزميات معينة تساعد على تصفية المحتوى بشكل استباقي.









ويتم تحليل الصور والوثائق المشتركة بين الحسابات المسجلة في تطبيق WeChatالصينى خارج الصين يتم تحليلها لمحتوى حساس سياسيا، ثم يتم بعد ذلك تمييز العينات الموجبة ووضع علامة عليها تلقائيًا عندما يحاول شخص ما مشاركتها مع حساب صيني.





ويتم متابعة المحتوى الموضوع عليه علامة بنظام التعلم الآلي المستخدم لمراقبة الاتصالات في الصين أيضا، في حين لا تشير بنود وسياسات WeChat إلى أي من أن ذلك يحدث، ولا توجد معلومات متاحة للجمهور توضح بالتفصيل أن المنصة تستخدم هذه البيانات لبناء آلة الرقابة الخاصة بها.





وكان قد صرح باحث أمني من مجلة Forbes الأمريكية، بأن شركة شاومي تجمع بيانات التصفح من المستخدمين الذين يستخدمون هواتفها والمتصفحات المدمجة، وقال إن المتصفح يجمع البيانات حتى في وضع التصفح الخفي incognito mode، أو حتي عند متصفح الويب DuckDuckGo، الذي يهتم بالخصوصية،



