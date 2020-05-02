شاومي تتجسس على مستخدمي هذه الهواتف.. اعرف السبب

صرح باحث أمني من مجلة Forbes الأمريكية، "بأن شركة شاومي تجمع بيانات التصفح من المستخدمين الذين يستخدمون هواتفها والمتصفحات المدمجة".





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، قال Gabriel Cirlig: "إن المتصفح يجمع البيانات حتى في وضع التصفح الخفي incognito mode، أو حتي عند متصفح الويب DuckDuckGo، الذي يهتم بالخصوصية".





ويستخدم "Gabriel" هاتف شاومي Redmi Note 8 يوميا، ولاحظ أن الجهاز يسجل كل شيء يفعله على الهاتف ويرسل البيانات إلى الخوادم في روسيا وسنغافورة، على الرغم من أن النطاقات مستضافة في بكين.









وشملت البيانات التى تمت جمعها من الهاتف، مواقع الويب التي تمت زيارتها، والمجلدات المفتوحة، والإعدادات التي قام بتغييرها، والموسيقى التي يتم تشغيلها على التطبيق الافتراضي.





وأوضح الباحث الأمني، أن البيانات يتم تشفيرها بشكل سيئ باستخدام تنسيق "base64"، لذلك كان من السهل جدا عليه نسخ البيانات إلى نص عادي.





وقد قام "Cirlig"، بتنزيل ROM لأجهزة شاومي Xiaomi Mi 10 ، وRedmi K20، وMi Mix 3، حيث عثر على نفس الثغرة الأمنية على كل منه،. ووجد باحث أمني آخر اسمه "أندرو تيرني" نفس السلوك المشبوه على متصفحي Mi Browser Pro و Mint Browser أيضا.





وردت شركة شاومي Xiaomi الصينية، على تلك المزاعم قائلة: "إن نتائج فوربس مضللة وغير صحيحة".





وقال متحدث باسم الشركة المصنعة للهواتف الذكية: "إن شاومي Xiaomi تلتزم بجميع القوانين واللوائح المحلية المتعلقة بخصوصية بيانات المستخدم، وقد تم إخفاء بيانات التصفح المجمعة. أما بالنسبة لسبب جمع شاومي لتلك البيانات، فذلك لأن الشركة تحاول تحسين تجربة تصفح المستخدم وهي ممارسة قياسية".