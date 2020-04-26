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تكنولوجيا

برغم كورونا.. شاومي تبيع أكثر من مليون هاتف من هواتف Xiaomi Mi 10 في الصين فقط

الأحد 26/أبريل/2020 - 08:00 م
شاومى تبيع أكثر من
شاومى تبيع أكثر من مليون هاتف من هواتف Xiaomi Mi 10
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ندى على
أعلن Lu Weibing  لو ويبينج، نائب رئيس شركة شاومى الصينية أن الشركة قد باعت أكثر من مليون هاتف من هواتف Xiaomi Mi 10 في الصين فقط، خلال فترة تفشى فيروس كورونا.

ووفقا لموقع Gizmochina الصينى فإن سلسلة هواتف Xiaomi Mi 10 والتى تشمل هاتفى Xiaomi Mi 10 و pro Xiaomi Mi 10  ، والتى تم إطلاقها منذ حوالى شهرين، باعت اكثر من مليون هاتف في الأسواق الصينية.

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ويعتبر الرقم الذى حققته شركة شاومى من بيع هواتف Xiaomi Mi 10  من المبيعات رقم كبير جدا مقارنة بمبيعات الهواتف من الماركات الاخرى، منذ تفشى فيروس كورونا.

وانخفض إجمالى شحنات الهواتف الذكية بنسبة 13.3% في الربع الأول من عام 2020 بسبب قرارات الحظر التى طبقتها العديد من الدول في جميع أنحاء العالم للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما انخفضت شحنات الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم بنسبة 38 ٪ في  شهر فبراير الماضى فقط ، وهو الشهر الذي تم فيه إطلاق سلسلة هواتف  Xiaomi Mi 10، وبالرغم من ذلك ايضا فإن هواتف Xiaomi Mi 10 هي أغلى هواتف رئيسية تصدرها الشركة حتى الآن.

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