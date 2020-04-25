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تكنولوجيا

قبل أيام من إطلاقه رسميا.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف Redmi Note 9 Pro

السبت 25/أبريل/2020 - 11:01 م
تعرف على سعر ومواصفات
تعرف على سعر ومواصفات هاتف Redmi Note 9 Pro
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ندى على
قامت شركة شاومى بتحديد يوم 30 إبريل الجارى، موعدا للإطلاق الرسمى لهواتف Redmi Note 9 ريدمى التابعة لعلامة Redmi الشركة الفرعية لشركة شاومى الصينية. 

وبحسب موقع GSMArena فإن هواتف Redmi Note 9 عبارة عن هاتفين هما Redmi Note 9 و Redmi Note 9 Pro، وتتمتع الهواتف بإمكانيات عالية وأسعار متوسطة ومناسبة بالنسبة للكثيرين، وهذا ما يميز هواتف ريدمى. 


ويعتبر هاتف Redmi Note 9 Pro هو الهاتف الأقوى في المجموعة حيث يتمتع بإمكانيات فائقة منها : 

شاشة هاتف Redmi Note 9 Pro 

وستأتى شاشة هاتف Redmi Note 9 Pro  ب 6.67 بوصة من نوع LCD و بجودة عرض  +FHD. 

كاميرات هاتف Redmi Note 9 Pro 

وكاميرات هاتف Redmi Note 9 Pro ستكون 4 كاميرات خلفية، بالإضافة إلى كاميرا أمامية، وبالنسبة للكاميرات الخلفية فتأتى  الكاميرا الأساسية 48 ميجا بيكسل، وكاميرا بعدسة واسعة 8 ميجا بيكسل، وكاميرتين ب 5 ميجا بيكسل واحدة للعمق والأخرى مكبرة .

معالج هاتف Redmi Note 9 Pro 

ويتميز هاتف Redmi Note 9 Pro بمعالج قوى من نوع Qualcomm Snapdragon 720G ، وسيأتى الهاتف بموديلين مختلفين  بمساحتين الأولى 64 جيجا بايت مع ذاكرة وصول عشوائى 4 جيجا بايت رام، والأخرى ستكون  بمساحة 128 جيجا بايت مع ذاكرة وصول عشوائى بسعة 6 جيجا بايت رام.

بطارية هاتف  Redmi Note 9 Pro 

وتأتى هاتف  Redmi Note 9 Pro ، ببطارية بسعة  5000 مللى أمبير، مع خاصية الشحن السريع ب18 واط.

سعر هاتف Redmi Note 9 Pro 

يبلغ سعر هاتف Redmi Note 9 Pro نسخة 6 رام و64 جيجا بايت 3400 جنيه مصرى أما نسخة 8 رام 128 جيجا بايت فيبلغ 3800 جنيه.


قبل أيام من إطلاقه رسميا.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف Redmi Note 9 Pro
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