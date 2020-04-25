قبل أيام من إطلاقه رسميا.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف Redmi Note 9 Pro

قامت شركة شاومى بتحديد يوم 30 إبريل الجارى، موعدا للإطلاق الرسمى لهواتف Redmi Note 9 ريدمى التابعة لعلامة Redmi الشركة الفرعية لشركة شاومى الصينية.





وبحسب موقع GSMArena فإن هواتف Redmi Note 9 عبارة عن هاتفين هما Redmi Note 9 و Redmi Note 9 Pro، وتتمتع الهواتف بإمكانيات عالية وأسعار متوسطة ومناسبة بالنسبة للكثيرين، وهذا ما يميز هواتف ريدمى.









ويعتبر هاتف Redmi Note 9 Pro هو الهاتف الأقوى في المجموعة حيث يتمتع بإمكانيات فائقة منها :





شاشة هاتف Redmi Note 9 Pro





وستأتى شاشة هاتف Redmi Note 9 Pro ب 6.67 بوصة من نوع LCD و بجودة عرض +FHD.





كاميرات هاتف Redmi Note 9 Pro





وكاميرات هاتف Redmi Note 9 Pro ستكون 4 كاميرات خلفية، بالإضافة إلى كاميرا أمامية، وبالنسبة للكاميرات الخلفية فتأتى الكاميرا الأساسية 48 ميجا بيكسل، وكاميرا بعدسة واسعة 8 ميجا بيكسل، وكاميرتين ب 5 ميجا بيكسل واحدة للعمق والأخرى مكبرة .





معالج هاتف Redmi Note 9 Pro





ويتميز هاتف Redmi Note 9 Pro بمعالج قوى من نوع Qualcomm Snapdragon 720G ، وسيأتى الهاتف بموديلين مختلفين بمساحتين الأولى 64 جيجا بايت مع ذاكرة وصول عشوائى 4 جيجا بايت رام، والأخرى ستكون بمساحة 128 جيجا بايت مع ذاكرة وصول عشوائى بسعة 6 جيجا بايت رام.





بطارية هاتف Redmi Note 9 Pro





وتأتى هاتف Redmi Note 9 Pro ، ببطارية بسعة 5000 مللى أمبير، مع خاصية الشحن السريع ب18 واط.





سعر هاتف Redmi Note 9 Pro





يبلغ سعر هاتف Redmi Note 9 Pro نسخة 6 رام و64 جيجا بايت 3400 جنيه مصرى أما نسخة 8 رام 128 جيجا بايت فيبلغ 3800 جنيه.



