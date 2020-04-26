الصين تأمر بإزالة تطبيق يمكن المستخدمين من الدخول على فيسبوك وتويتر

أمرت الحكومة الصينية شركة ByteDance المالكة لتطبيق TikTok تيك توك بإيقاف تطبيق الرسائل Feishu وإزالته من على كل متاجر التطبيقات الموجودة في الصين سواء Google Play Store أو App Store وغيرها.





وذكر موقع The Verge أن الحكومة الصينية وجدت أن تطبيق الرسائل Feishu يسمح لبعض المستخدمين من الدخول هلى مواقع التواصل فيسبوك وتويتر وغيرها وهى تطبيقات ممنوع الدخول عليها في الصين.









وكانت شركة ByteDance المالكة لتطبيق تيك توك أطلقت تطبيق Feishu للرسائل في عام 2019، ثم قامت بإطلاق نسخة دولية من التطبيق، تسمى Lark، في أبريل 2019 ، ويتم استخدام التطبيق خارج الصين في اليابان وسنغافورة.





وازدادت شعبية تطبيق Feishu مؤخرا بسبب تفشى فيروس كورونا، ومع استمرار العديد في العمل من المنزل، ويعتبر التطبيق عبارة عن مزيج من عدة تطبيقات مثل Skype و Google Docs ، ويتنافس التطبيق مع تطبيقات تواصل مثل DingTalk و WeChat.





ويقوم الحزب الشيوعي الصيني بالتحكم في سير عملية تطور الإنترنت والشبكات في البلاد، كما يقوم بفرض رقابة شديدة على مراقبة المواقع الإلكترونية، ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي، وتطبيقات الدردشة.



