برغم كورونا.. الصين ستبنى 500 ألف محطة 5G بحلول نهاية 2020

كشف مسئولون صينيون أن الحكومة الصينية في طريقها إلى الانتهاء من بناء حوالى 500 ألف محطة من شبكات تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات5G بحلول نهاية هذا العام، وذلك بالرغم من تفشى فيروس كورونا.





ووفقا لمجلة Newsweek الأمريكية فإن الحكومة الصينية ستقوم برفع أعمال البناء في محطات شبكات 5G بشكل كبير في الأشهر المقبلة.









وقامت الحكومة الصينية ببناء حوالى 198 ألف محطة لشبكات 5G حتى شهر مارس الماضى،على مستوى البلاد.





ويوجد في الاسواق العالمية أكثر من 96 ماركة مختلفة من الهواتف الذكية تعمل بشبكات5G أو على الأقل لديها إمكانية الوصول إلى الشبكة، كما يوجد أكثر من 50 مليون مستخدم لشبكات 5G في الصين.





ويقوم الحزب الشيوعي الصيني بالتحكم في سير عملية تطور الإنترنت والشبكات في البلاد، كما يقوم بفرض رقابة شديدة على مراقبة المواقع الإلكترونية، ومنصات وسائل الإعلام الاجتماعية، وتطبيقات الدردشة.









ومؤخرا، قال وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، إن الدور الصينى في تفشى فيروس كورونا حول العالم، من المحتمل أن يجبر الدول على إعادة التفكير في البنية التحتية للاتصالات ، بما في ذلك تبنى شبكات الجيل الخامس 5G للاتصالات من شركة هواوى الصينية.



