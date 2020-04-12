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تكنولوجيا

الصين تنهي عصر رسائل SMS وتعتمد رسائل 5G.. تفاصيل

الأحد 12/أبريل/2020 - 10:54 م
الصين تنهى عصر رسائل
الصين تنهى عصر رسائل SMS وتعتمد رسائل 5G
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ندى على
عقدت أكبر شركات الاتصالات  في الصين، مؤتمرا صحفيا إلكترونيا للإعلان عن خدمة 5G Messages أو رسائل 5G، وهى عبارة عن خدمة رسائل بتقنية أحدث جيل من الاتصالات وهى شبكات الجيل الخامس.


وأعلنت أكبر ثلاث شركات اتصالات صينية عن خدمة رسائل 5G، وهى شركات China Mobile و China Telecom و China Unicom بالإضافة إلى أكبر الشركات المصنعة للهواتف ومنها شركات هواوى وسامسونج و شاومى و أوبو و فيفو ، حيث ستقوم هذه الشركات بتوفير الخدمة في هواتفها. 


وخدمة رسائل 5G هى عبارة عن ترقية وتحديث لخدمة الرسائل القصيرة والمعروفة بـ SMS، وستمكن رسائل 5G المستخدمين من الحصول على إرسال أسرع للرسائل، حيث ستقطع رسائل 5G حدود الطول في كل رسالة في رسائل SMS التقليدية.


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كما تدعم رسائل 5G وسائط إعلامية متعددة، تشمل النصوص والصور والصوت والفيديو والرموز التعبيرية وجهات الاتصال، بالإضافة إلى  دعم إرسال الرسائل عبر الإنترنت وإرسال الرسائل غير المتصلة بالإنترنت.


وبحسب موقع GizChina فإن خدمة رسائل 5G تعتبر عصرا جديدا في استخدام الرسائل وتنهى عهد خدمة الرسائل القصيرة SMS، حيث أنها تقدم تفاعلا جديدا تماما بين الإنسان والكمبيوتر، ويمكن للمستخدمين من خلالها إتمام تجربة كاملة مثل البحث عن الخدمات والاكتشاف واستخدام الصور التعبيرية،  وإرسال واستقبال الأموال في خطوة واحدة. 

 
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