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تكنولوجيا

بوريس يتحدى ترامب.. بريطانيا تعطي الضوء الأخضر لهواوى لتصنيع تكنولوجيا 5G

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 05:36 م
بريطانيا تعطى الضوء
بريطانيا تعطى الضوء الأخضر لهواوى لتصنيع تكنولوجيا 5G نوع ال
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ندى على
أفادت وكالة رويترز بأن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون قال إن بريطانيا ستتعاون مع شركة هواوى في تصنيع شبكات 5G ولكن بدون تعريض الأمن القومى للخطر. 

ومن المقرر أن يقابل جونسون وزراء في حكومته للتقرير بشكل نهائى ما إذا كان سيتم السماح لشركة هواوى بالتعاون مع الشركات البريطانية في تصنيع تكنولوجيا شبكات 5G في بريطانيا، أو أنه سيتم إعادة وضع قيود على الشركة وعدم التعاون معها. 
 
وفى الوقت الذى يعطى فيه رئيس الوزراء الضوء الأخضر لشركة هواوى، تواصل الحكومة الأمريكية الضغط على بريطانيا لعدم استكمال المشروع. 

ويواجه بوريس ضغوطات من حزب المحافظين الحاكم لعدم إعطاء هواوى أى دور في التكنولوجيا خوفا من الحصول على أى معلومات تخص الأمن القومى البريطانى، فيما نفت هواوى أنها ستقوم بتصنيع أى شئ من شانه التأثير على الأمن الاستخباراتى لأى دولة. 

وقال جونسون إنه لا يوجد سبب يمنعنا من اتخاذ أى قرار يساهم في التقدم التكنولوجى في بريطانيا، ولك أيضا علينا أن نتأكد من حماية مصالحنا وأمننا القومى.

وفي الوقت الذى وضعت فيه الولايات المتحدة هواوى على القائمة السوداء وتنتظر من حلفائها نفس الشيء تأتي قرارات معظم شركات الاتصالات الأوروبية العملاقة بالتعاون مع هواوي.
  
وتعتبر شبكات 5G واحدة من أهم التطورات في التكنولوجيا حيث تعد بمثابة ميلاد جيل جديد من التكونولوجيا حيث ستكون بمثابة نقلة نوعية في مسار التكنولوجيا في العالم.

وكانت وزارة التجارة الأمريكية في شهر مايو العام الماضى قد وضعت الشركة على القائمة السوداء الخاصة بالتبادل التجاري.

وفي وقت سابق ذكرت رويترز أن رن تشنج مؤسس شركة هواوى سيشرع في بناء مصنع جديد في أوروبا بقدرات جديدة حيث سيعمل على تصنيع هواتف بتكنولوجيا G5.

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