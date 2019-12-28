صحف أمريكية: حكومة الصين تدعم هواوى بـ75 مليار دولار.. والشركة تنكر

ذكر موقع Tech Radar أن شركة هواوى قد أنكرت الادعاءات التى ذكرتها صحيفة Wall Street Journal والتى تزعم أن شركة هواوى تتلقى الدعم من الحكومة الصينية على مدار سنوات.



ونشرت الصحيفة يوم الأربعاء الماضى إدعاءات تقول أن شركة هواوى قد تلقت دعما حكوميا بقيمة 75 مليار دولار أمريكي، في حين قالت الشركة أنها تخضع لهجمات إلكترونية بالإضافة إلى ممارسة السلطات الأمريكية التضييق على هيئة العاملين بها.



وتضمن المقال أن الحكومة الصينية قد أعطت للشركة 46 مليار دولار على هيئة قروض، علاوة على مساعدات مباشرة للشركة، كما قدمت الحكومة الصينية اعفاءات ضريبية تصل إلى 25 مليار دولار.



و لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل وصل إلى أن الحكومة قد أمدت الشركة بتخفيضات على الأراضى التى تستخدمها في مشروعاتها، بقيمة 2 مليار دولار، بالإضافة إلى منح أخرى ب 1.6 مليار دولار.



وردت هواوى أن كل الادعاءات المتعلقة بالاعفاءات الضريبية والمنح والتى تصل لحوالى 73 مليار دولار ترجع إلى قسم الأبحاث والتطوير في الشركة، بالإضافة إلى أنها لم تتلقى أى معاملة تفضيلية من قبل الحكومة على الإطلاق.



وكانت وزارة التجارة الأمريكية في شهرمايو الماضى قد وضعت الشركة على القائمة السوداء الخاصة بالتبادل التجارى.



وتتجه الولايات المتحدة لشل تقدم العملاق الصينى بعدما فشل وضع الشركة على القائمة السوداء، مما دفع الحكومة الأمريكية، في وقت سابق، إلى تقييد المبيعات الأمريكية إلى الشركة أوتصدير أى منتجات تستخدم التكنولوجيا الأمريكية.

