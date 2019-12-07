بعد تلميحه بحظر الشركة.. رئيس وزراء بريطانيا يلتقط سيلفي بهاتف هواوى



وكان مسئولون أمريكيون قد صرحوا بأنه يجب إعادة النظر في الاتفاقيات المشتركة في مجال الاستخبارات إذا لم تتبع بريطانيا ودول أوروبا القرار بحذو أمريكا في حظر الشركة.



وكانت وزارة التجارة الأمريكية في شهر مايو الماضى قد وضعت الشركة على القائمة السوداء الخاصة بالتبادل التجارى.

أثار رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون الجدل بعد التقاطه صورة "سيلفى" بهاتف هواوى مع مقدمى برنامج على قناة ITV البريطانية ونشر الصورة على موقع انستجرام.وظهر جونسون في برنامج على قناة ITV البريطانية حيث تحدث عن الانتخابات القادمة في بريطانيا وعن البريكست، وبعد انتهاء البرنامج التقط جونسون صورة سيلفى له مع مقدمى البرنامج بهاتف هواوى Huawei P20 Pro، ونشر جونسون الصورة بعد ذلك على موقع انستجرام، وكانت وكالة Press Association أول من لاحظ الصورة وعلق عليها.وذكر موقع "CNET" أن الصورة السيلفى التى التقطها جونسون تأتى بعد يوم واحد فقط من تلميحه في قمة في حلف الناتو بأن بريطانيا ستتماشى مع القرار الأمريكى بحظر الشركة من استخدام البنى التحتية البريطانية في مجال الاتصالات وتصنيع هواتف 5G.وقالت المذيعة هولي ويلوبي "بعدما انتهينا من اللقاء المباشر أخرج جونسون هاتفه فجأة والتقط سيلفي معنا"، وأنكر ممثل لرئيس الوزراء لاحقا أن الهاتف لا يخص جونسون.وبحسب الموقع فإن الهاتف من المتوقع أن يحقق شهرة كبيرة ومبيعات عالية بسبب الدعاية المجانية التى قدمها له رئيس الوزراء.