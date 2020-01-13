AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

تطور خطير بين هواوى والولايات المتحدة.. ووفد أمريكي يزور بريطانيا

الإثنين 13/يناير/2020 - 05:00 م
تطور خطير بين هواوى
تطور خطير بين هواوى والولايات المتحدة.. ووفد أمريكى يزور بري
Advertisements
ندى على
أفادت وكالة رويترز بأن وفدًا من الحكومة الأمريكية سيزور اليوم المملكة المتحدة لإقناع مسئولين وشركات بريطانية بعدم استخدام التكنولوجيا التى تنتجها شركة هواوي الصينية وعدم المشاركة في مساعدتها على تحسين خدماتها التكنولوجية.

ومن المتوقع أن تقوم بريطانيا بتقديم رد نهائى على الحكومة الأمريكية في الآلية التى ستقوم بها بريطانيا في استخدام أجهزة هواوى وشبكاتها وكذلك كيفية مساعدة الشركات البريطانية لها بنهاية يناير الجاري.

ويشارك في الوفد الحكومى لبريطانيا ماثيو بوتينجر نائب مستشار الأمن القومي الأمريكى، حيث سيتم مناقشة موضوعات من بينها ادعاءات أمريكية تزعم أن التكنولوجيا التى تستخدمها شركة هواوى من الممكن أن تستخدم في التجسس على بريطانيا.

كان المتحدث باسم شركة هواوى، أنكر في وقت سابق، الادعاءات التى تزعم استخدام هواوى تكنولوجيا للتجسس، كما أكد على ثقة المسؤولين البريطانيين في هواوى وتصريحهم بأن هواوى لا تستخدم التكنولوجيا في أعمال التجسس.

وقدم سيناتور أمريكي مشروع قرار يعمل على حرمان الولايات المتحدة من إمداد أى دولة بمعلومات استخباراتية تستخدم تكنولوجيا هواوى.

وأخبر وزير الدفاع البريطاني بين والاس صحيفة Sunday Times أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاريه قد هددوا بقطع إمداد معلومات استخباراتية لبريطانيا إذا ما أعطى مجلس الأمن القومي الضوء الأخضر لهواوي.

وكانت وزارة التجارة الأمريكية في شهر مايو الماضى قد وضعت الشركة على القائمة السوداء الخاصة بالتبادل التجاري.

وفي الوقت الذى وضعت فيه الولايات المتحدة هواوى على القائمة السوداء وتنتظر من حلفائها نفس الشيء تأتي قرارات معظم شركات الاتصالات الأوروبية العملاقة بالتعاون مع هواوي.

و أكدت شركة الاتصالات الإسبانية "Telefonica" أنها ستستخدم معدات شركة هواوي في تصنيع الطبقة الأساسية في شبكات 5G ، كما قررت البرتغال أيضا تجاهل إصدار أى عقوبات أو قيود على شركة هواوى، بالإضافة إلى أن شركة "Altice" الهولندية قررت أنها ستبدأ التعامل مع هواوي.

وفي وقت سابق ذكرت رويترز أن رن تشنج مؤسس شركة هواوى سيشرع في بناء مصنع جديد في أوروبا بقدرات جديدة حيث سيعمل على تصنيع هواتف بتكنولوجيا G5.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للتصدير فقط.. مايكروسوفت تحصل على إذن للعمل مع Huawei

من بينها تكنولوجيا تدعم G5.. قرارات أمريكية تحظر تصدير منتجات مهمة إلى هواوي

هواوي تبدأ بناء مصنع جديد في أوروبا لتصنيع هواتف بتكنولوجيا 5g

بعد حظرها في أمريكا.. أوروبا تتعاون مع هواوي لتصنيع هواتف 5G

استراتيجية 2-5-3.. الصين تبدأ خطوات الاستقلال التكنولوجي عن أمريكا.. تفاصيل

مرة أخرى.. أمريكا تحذر بريطانيا من شبكات هواوي 5G

ترشيحاتنا

تزامنا مع لقاء حفتر والسراج.. الجيش الليبي يؤكد هذا الأمر

5 اعترافات جريئة لـ مديحة كامل في ذكرى رحيلها

قبيلة القتيل تفتح النار على نانسى عجرم وزوجها بعد اقتحام فيلتها

لتوزيعها على المواطنين.. تموين كفرالشيخ يتسلم 3830 بطاقة جديدة

بإطلالة شتوية.. عبير صبرى تخطف الأنظار من باريس

مكنتش أتوقع يروح الاهلي.. أمير عزمى يكشف حقيقة ضرب كهربا لـ جروس.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الكاروهات الأحمر ونظارة سوداء .. بشرى تتألق فى أحدث ظهور لها

شعر كاريه أم باروكة.. منة فضالى تفاجئ الجمهور بـ إطلالة شتوية مبهجة.. شاهد

في دقيقتين فقط.. تمرين يخفف آلام الظهر والرقبة.. صور