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تكنولوجيا

كبرى شركات الاتصالات في بريطانيا تطالب بمنع حرق أبراج 5G بسبب تفشي فيروس كورونا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 05:00 ص
برى شركات الاتصالات
برى شركات الاتصالات في بريطانيا تطالب بمنع حرق أبراج 5G
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ندى على
أصدرت كبرى شركات الاتصالات في المملكة المتحدة بيانا مشتركا تطالب فيه المساعدة في منع حرق الأشخاص لأبراج شبكات 5G ، بسبب اعتقاد البعض أنها المتسبب في تفشى فيروس كورونا. 

وتم استهداف عدد من أبراج  شبكات 5G ، الأسبوع الماضي، في أماكن متفرقة في المملكة المتحدة، بدوافع مرتبطة بانتشار شائعات تدعى أن تفشى فيروس كورونا ناتج عن وجود أبراج  شبكات 5G واستخدامها. 

ووفقا لموقع The Verge فإن هناك عددا كبيرا من نظريات المؤامرة انتشرت على شبكة الإنترنت فى الأيام الماضية، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعى تدعى أن سبب انتشار الفيروس وتفشيه هو استخدام تكنولوجيا الجيل الخامس من الاتصالات. 
 

وطالبت شركات  EE  وO2  وThree  وVodafone الابتعاد عن هذه المزاعم التى ليس لها أى أساس علمى، وإنها مجرد شائعات ضارة بالناس والشركات التي تعتمد على استمرارية خدمة الناس بالأساس، كما أدت إلى إساءة التعامل مع مهندسي الشركات، والذين تم منعهم بالقوة من إصلاح هذه الأبراج التى تضررت. 

وفي سياق آخر، قال موقع يوتيوب إنه سيقوم بإزالة كل الفيديوهات التى تحمل أى محتوى له علاقة بنظريات المؤامرة أو ما يتعلق بكل المعلومات المضللة التى تعتبر أن فيروس كورونا المتفشى نشأ بسبب شبكات 5G. 

وتأتي هذه الخطوة بعد تقرير من صحيفة الجارديان البريطانية أكدت فيه أن وزير الثقافة البريطاني، أوليفر دودن، سيجري محادثات مع فيسبوك وتويتر ويوتيوب في محاولة لإزالة كل نظريات المؤامرة المتعلقة بشبكات 5G.
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