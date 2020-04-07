كبرى شركات الاتصالات في بريطانيا تطالب بمنع حرق أبراج 5G بسبب تفشي فيروس كورونا

أصدرت كبرى شركات الاتصالات في المملكة المتحدة بيانا مشتركا تطالب فيه المساعدة في منع حرق الأشخاص لأبراج شبكات 5G ، بسبب اعتقاد البعض أنها المتسبب في تفشى فيروس كورونا.





وتم استهداف عدد من أبراج شبكات 5G ، الأسبوع الماضي، في أماكن متفرقة في المملكة المتحدة، بدوافع مرتبطة بانتشار شائعات تدعى أن تفشى فيروس كورونا ناتج عن وجود أبراج شبكات 5G واستخدامها.





ووفقا لموقع The Verge فإن هناك عددا كبيرا من نظريات المؤامرة انتشرت على شبكة الإنترنت فى الأيام الماضية، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعى تدعى أن سبب انتشار الفيروس وتفشيه هو استخدام تكنولوجيا الجيل الخامس من الاتصالات.





وطالبت شركات EE وO2 وThree وVodafone الابتعاد عن هذه المزاعم التى ليس لها أى أساس علمى، وإنها مجرد شائعات ضارة بالناس والشركات التي تعتمد على استمرارية خدمة الناس بالأساس، كما أدت إلى إساءة التعامل مع مهندسي الشركات، والذين تم منعهم بالقوة من إصلاح هذه الأبراج التى تضررت.





وفي سياق آخر، قال موقع يوتيوب إنه سيقوم بإزالة كل الفيديوهات التى تحمل أى محتوى له علاقة بنظريات المؤامرة أو ما يتعلق بكل المعلومات المضللة التى تعتبر أن فيروس كورونا المتفشى نشأ بسبب شبكات 5G.



