بعد أوروبا.. يوتيوب وفيسبوك تخفضان جودة فيديوهاتهما بجميع أنحاء العالم

قالت منصة يوتيوب إنها ستخفض جودة البث في فيديوهاتها، في كل دول العالم، بعد أن قامت بهذه الخطوة في دول الاتحاد الأوروبي؛ بسبب الضغط على شبكة الإنترنت بعد تفشي فيروس كورونا





ومن المتوقع أن تهدف هذه الخطوة إلى تخفيف العبء على شبكة الإنترنت حول العالم، وذلك بعد اتخاذ العديد من الدول لقرارات حظر التجول، والتى أبقت الملايين في المنازل، وكذلك بعد القرارات المتعلقة بالعمل من المنزل.





ووفقا لـ CNN فإن منصة يوتيوب ذكرت في بيان لها أن الهدف من هذه الخطوة هو القيام بدورها في الحد من الضغط على شبكة الإنترنت، لتجنب انهيار الشبكة أو حدوث خلل فيها حول العالم، وذلك خلال الوضع غير المسبوق الذى يشهده العالم.





وكانت منصة يوتيوب قد قامت- بعد خدمة البث الرقمى "نت فليكس"-، بتخفيض جودة فيديوهاتها على الإنترنت في كل دول الاتحاد الأوروبى؛ استجابة للمفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية والخدمات، تيري بريتون، والذى طالب خدمات البث الرقمى بتخفيض جودة المحتوى لتجنب انهيار الإنترنت.



