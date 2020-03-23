بسبب الضغط على الإنترنت.. فيسبوك تخفض جودة فيديوهاتها

قالت شركة فيسبوك إنها ستقوم بتخفيض جودة بث الفيديو على منصتها، بالإضافة إلى تخفيض جودة الفيديو على انستجرام، وذلك في كل دول الاتحاد الأوروبى، لتجنب انهيار خدمة الإنترنت، بسبب تفشى فيروس كورونا

وأدت الإجراءات التي تتبعها العديد من دول العالم لمواجهة فيروس كورونا، والتى شملت إغلاق المدارس والجامعات، وتحويل بث المحاضرات والامتحانات إلكترونيا، بالإضافة إلى قرارات العمل من المنزل التى اتخذتها بعض الشركات، إلى الضغط على شبكة الإنترنت بشكل كبير.





وذكرت وكالة رويترز أن المفوضية الأوروبية قد طالبت كل المنصات الإلكترونية بتخفيض جودة بث فيدوهاتها، تجنبا لحدوث انهيار كبير في شبكة الإنترنت، بسبب الضغط عليه.





وصرحت منصة يوتيوب ، اليوم الجمعة الماضية، إنها سوف تقوم بتخفيض جودة البث في فيديوهاتها، في دول الاتحاد الأوروبى، بسبب الضغط على شبكة الإنترنت بعد تفشى فيروس كورونا





وتعتبر يوتيوب هى ثانى منصة بعد خدمة البث الرقمى نيتفليكس ، التى ستقوم بتخفيض جودة فيديوهاتها على الإنترنت؛ استجابة للمفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية والخدمات، تيري بريتون، والذى طالب خدمات البث الرقمى بتخفيض جودة المحتوى لتجنب انهيار الإنترنت.





وستقوم كل من نيتفليكس ويوتيوب بخفض جودة الفيديوهات لمدة 30 يوما، في حين قالت منصة ديزني بلس إنها ستخفض من إجمالي استخدام عرض نطاقها الترددي بنسبة 25 ٪ على الأقل في جميع الدول الأوروبية .



