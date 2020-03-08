لعدم نشر الخوف.. فيسبوك تحظر إعلانات الكمامات الطبية

ذكرت صحيفة ديلى ميل البريطانية أن شركة فيسبوك ستحظر بشكل مؤقت كل إعلانات أقنعة الوجه الطبية أو ما يعرف بالكمامات الطبية، كجزء من المحاولة في منع استخدام موقعها لاستغلال مخاوف الناس من فيروس كورونا





وقالت شركة فيسبوك إنها ستبدأ في فرض الحظر على كل إعلانات الكمامات الطبية خلال الأيام القليلة القادمة، وسيشمل الحظر كل القوائم الإعلانية الموجودة على المنصة، والتى تروج لارتداء هذه الكمامات.

وفي بيان للشركة قال روب ليزرن مدير إدارة المنتجات في فيسبوك إن فريق العمل في فيسبوك يراقب عن كثب تطورات فيروس كورونا، وإن الشركة ستقوم باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة أى شخص يقوم باستغلال حالة الطوارئ التى يشهدها العالم بسبب فيروس كورونا.





كانت فيسبوك، قامت بحظر كل الإعلانات التى تستفيد من الوضع الصحى الحالى المتعلق بفيروس كورونا، والذى يروج لمنتجات معينة تستغل مخاوف وقلق المستخدمين من الفيروس.





وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن شركة فيسبوك ستحظر كل المنشورات والأخبار الموجودة على موقعها والتى تتضمن أدوية وعلاجات مزيفة لفيروس كورونا.



