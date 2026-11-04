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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أمهات مصر: تكريم الرئيس السيسي للطالبة ميار عثمان يؤكد دعمه ورعايته للمتميزين

تكريم الرئيس للطالبة ميار عثمان
تكريم الرئيس للطالبة ميار عثمان
ياسمين بدوي

أكدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريص على تكريم المتميزين من أبناء مصر ودعم جميع الموهوبين والمتفوقين.

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم ، في بيان لها إن حرص الرئيس على استقبال الطالبة المصرية ميار محمد رجب عثمان، الحاصلة على المركز الأول ولقب بطلة "تحدي القراءة العربي" في دورته العاشرة لعام ٢٠٢٦، التي أُقيمت في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، برفقة أسرتها، يؤكد حرص الرئيس الدائم وتأكيده على دعم ورعاية المتميزين وتوفير المناخ الملائم لهم داخل الدولة.

وكان قد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الطالبة المصرية ميار عثمان، الحاصلة على المركز الأول ولقب بطلة "تحدي القراءة العربي" في دورته العاشرة لعام ٢٠٢٦، التي أُقيمت في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور  محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحمد عثمان ومي عبد العزيز، والدَي الطالبة.


وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس جدد تهنئته للطالبة المصرية على هذا الإنجاز المشرف، كما وجّه التهنئة إلى أسرتها التي وفّرت البيئة الداعمة والمحفزة لتحقيق هذا التميز. وتبادل سيادته الحديث مع الطالبة ووالديها، مشجعاً إياها على مواصلة الدراسة والاهتمام باللغة العربية.


وأشار السفير محمد الشناوي إلى أن الرئيس منح الطالبة ميار عثمان نوط الامتياز من الطبقة الثانية. وأكد الرئيس، في هذه المناسبة، أن الطالبة ميار عثمان تمثل قدوةً ونموذجاً يُحتذى به، وأن تكريم إحدى بنات مصر المتميزات يأتي في إطار حرص الدولة على إبراز النماذج الملهمة من أبناء الوطن من النابغين والمتفوقين والموهوبين، والتعريف بإنجازاتهم وتقدير تفوقهم في مختلف المجالات. كما أكد سيادته اهتمام الدولة باللغة العربية، والارتقاء بمستوى تدريسها في مختلف المدارس على مستوى الجمهورية.


وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس استمع إلى بيت من الشعر ألقته الطالبة ميار عثمان، كما التُقطت صورة تذكارية لسيادته مع الطالبة ووالديها. ومن جانبها، أعربت الطالبة ميار عثمان عن خالص شكرها وتقديرها للسيد الرئيس على هذا الاستقبال الكريم وما حظيت به من اهتمام وتكريم، مؤكدة أن هذا الدعم والتشجيع يمثلان حافزاً كبيراً لها لمواصلة مسيرة التميز وتشريف مصر، كما يشكلان دافعاً للنابغين والشباب بوجه عام لبذل المزيد من الجهد والعطاء وتحقيق المزيد من النجاحات.

اتحاد أمهات مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي الموهوبين والمتفوقين تحدي القراءة العربي

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