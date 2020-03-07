تويتر يحظر أي كلمة تشير إلى المرض والإعاقة والعمر

كشفت إدارة منصة التواصل الإجتماعي الشهيرة "تويتر"، عن قرار جديد، بإزالة جميع الكلمات التى تنتهك الحقوق الإنسانية ، وتؤدى إلى التنمر والكراهية، بالإضافة إلى "3 معاني جديدة في قائمة الحظر".





وبحسب موقع CNET التقنى، جميع التغريدات التى يتضمن محتواها الإساءه الى : الإعاقة و المرض والعمر، وتعمل على محاربة الإنسانية سيتم حذفها فورًا، تنفيذا لسياسات الموقع التى تحافظ على حقوق المستخدمين.





وقالت "تويتر" إنها تقوم بتحديث قواعد الحظر باستمرار، ففى العام الماضى منعت الكلمات التى تهاجم الأديان السماوية وتشير الى التعصب الدينى ، كما أن التغريدات السابقة لن يتم حذفها الا إذا تم الابلاغ عنها، وهذا الحظر لا يؤثر على حسابات المستخدمين .





وبحسب Business Insider، يختبر تويتر أيقونات ملونة ليتم استخدامها في تمييز المعلومات المضللة المنشورة على الموقع والمستخدمة من قبل الشخصيات العامة.



