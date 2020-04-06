يوتيوب يزيل جميع اتهامات شبكات 5G بالتسبب في فيروس كورونا

قال موقع يوتيوب إنه سيقوم بإزالة كل الفيديوهات التى تحمل أى محتوى له علاقة بنظريات المؤامرة أو ما يتعلق بكل المعلومات المضللة التى تعتبر أن فيروس كورونا المتفشى نشأ بسبب شبكات 5G.





وفي الأيام القلية الماضية، زادت نسبة الشائعات التى تربط بين فيروس كورونا و شبكات 5G وهى الجيل الخامس من تكنولوجيا الاتصالات التى تتميز بسرعة عالية فى إرسال وتحميل البيانات.





وذكر موقع Engadget أن يوتيوب سيتخذ إجراءات صارمة ضد هذه المعلومات المضللة، حيث إنها ستزيل كل مقاطع الفيديو المتعلقة بنظريات مؤامرة شبكات 5G لأنها تنتهك سياسات الموقع والتي تروج أشياء شائعات غير مدعومة علميا.





وتأتي هذه الخطوة بعد تقرير من صحيفة الجارديان البريطانية أكدت فيه أن وزير الثقافة البريطاني، أوليفر دودن، سيجري محادثات مع فيسبوك وتويتر ويوتيوب في محاولة لإزالة كل نظريات المؤامرة المتعلقة بشبكات 5G.





وكان يوتيوب قد أنشا قسما خاصا لعرض مقاطع فيديو الموثوق بها حول فيروس كورونا، وذلك على الصفحة الرئيسية للموقع، ويقوم القسم الجديد بشرح كل ما يتعلق بالوقاية من الفيروس، بالإضافة إلى أنه سيحارب كل المعلومات المغلوطة والأخبار الكاذبة خاصة المتعلقة ببعض العلاجات الوهمية التى يعتقد الكثيرين أنها تقى من الفيروس.



