يوتيوب يحارب المعلومات المضللة وينشئ قسما خاصا بفيروس كورونا

الجمعة، ذكر فيه أن الموقع سيخفيض جودة بث فيديوهاته، في دول الاتحاد الأوروبى؛ بسبب الضغط على شبكة الإنترنت بعد تفشى

وفي بيان سابق لموقع يوتيوب ، أمس الأول،