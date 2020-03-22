يوتيوب يحارب المعلومات المضللة وينشئ قسما خاصا بفيروس كورونا

في خطوة للحد من انتشار الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة المتعلقة بفيروس كورونا، والتى اجتاحت وسائل التواصل الإجتماعى منذ تفشي الوباء ، سينشئ موقع يوتيوب قسما خاصا لعرض مقاطع فيديو موثوق بها حول فيروس كورونا، وذلك على الصفحة الرئيسية للموقع.
ووفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية، فإن القسم الجديد من مقاطع الفيديو سيقوم بشرح كل ما يتعلق بالوقاية من الفيروس، بالإضافة إلى أنه سيحارب كل المعلومات المغلوطة والأخبار الكاذبة خاصة المتعلقة ببعض العلاجات الوهمية التى يعتقد الكثيرين أنها تقى من الفيروس.
ويأمل يوتيوب أن يساعد ذلك المستخدمين في الابتعاد عن مقاطع الفيديو التي ينشرها منشئو المحتوى يوميا والتى تحتوى على محتويات مضللة مثل نظريات المؤامرة المتعلقة بالفيروس.
وكانت هناك بعض الفيديوهات التى تم بثها بعض الأشخاص على موقع يوتيوب والتى انتشرت بشكل كبير على المنصة، بما في ذلك أن تفشي فيروس كورونا كان ناجما عن الإشعاع من الجيل الخامس أو شبكات 5G .
وفي بيان سابق لموقع يوتيوب، أمس الأول، الجمعة، ذكر فيه أن الموقع سيخفيض جودة بث فيديوهاته، في دول الاتحاد الأوروبى؛ بسبب الضغط على شبكة الإنترنت بعد تفشى فيروس كورونا.