تحديث جديد من يوتيوب على هواتف آيفون وأندرويد.. تعرف عليه

ذكر موقع The Verge أن يوتيوب YouTube أعلنت رسميا تبديل علامة التبويب Trending أو المحتوى الرائج، وتحويلها إلى علامة تبويب جديدة تسمى Explore أو استكشف ، على هواتف آيفون وأندرويد.





وستضم صفحة التبويب الجديد Explore الفيديوهات الرائجة الموجودة في اللحظة التى يقوم فيها المستخدمون بالبحث، كما ستتضمن أيضا العديد من الأقسام الأخرى مثل الألعاب، و الموسيقى، و الجمال، والتعلم.





ومن المفترض أن يساعد هذا التحديث في دفع يوتيوب إلى إنشاء مقاطع فيديو مصنفة تحت مواضيع محددة، حيث قالت يوتيوب إن المنصة تخطط لإضافة المزيد من هذه الأقسام مع مرور الوقت.





وصرحت يوتيوب بأن هذا التحديث كان قد تم اتخاذه منذ عام، حيث إنها تهدف إلى تسهيل استكشاف المحتوى من قبل المستخدمين على تطبيقات يوتيوب الموجودة على هواتف آيفون وأندرويد.





واعتبر منشئو المحتوى على يوتيوب أن تبويب Trending أو المحتوى الرائج ليس مناسبا، حيث اشتكوا من أن يوتيوب تفضل محتوى القنوات التليفزيونية على المحتويات التى تقدم من قبل منشئ المحتوى.











