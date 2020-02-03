في عصر البيتكوين والفضاء المالي المفتوح.. تويتر يتحول إلى شبكة اجتماعية لامركزية.. ماذا تعرف عن إنترنت المستقبل؟

في ديسمبر 2019، أعلن جاك دوروسي، مؤسس تويتر عن فريق عمل لمشروع جديد في تويتر يسمى Bluesky للعمل على مشروع بنظام جديد وهو شبكة اجتماعية لامركزية.





ويتضمن فريق Bluesky مجموعة من المهندسين والمطورين سيعملون على تحويل تويتر إلى شبكة إجتماعية لامركزية، ويعتقد دوروسي أن هذا النوع من الشبكات هو سيكون بمثابة مبادرة جيدة تعمل لصالح الإنسانية ومن أجل حياة أفضل.





والشبكات اللامركزية كما يطلق عليها البعض إنترنت الناس أو إنترنت المستقبل، سيكون لها فائق الأثر على الاقتصاد، حيث سيتعامل الناس بحرية تامة وبأمان معلوماتى كبير في عصر العملات المشفرة.





وتبدأ قصة الشبكات الاجتماعية اللامركزية في أن عمليات التراسل الحالى وتبادل المعلومات عبر الإنترنت يمر من خلال شبكات عديدة تسمى شبكات اجتماعية مركزية، تجعل شركات مثل جوجل وفيسبوك وأمازن وغيرها من الشركات الكبرى الحصول على معلومات المستخدمين وتجميعها ومن ثم بيعها لشركات أخرى والتربح من وراء هذه المعلومات.





حيث أن المعلومات أو الرسائل المتبادلة بين الأشخاص من الممكن أن يتم اختراقها من قبل المقرصنين أو الإطلاع عليها من قبل حكومات أو شركات الإنترنت التى تمر عبرها هذه المعلومات، وذلك على عكس الشبكات الاجتماعية اللامركزية فسيكون حال تبادل الرسائل والمعلومات بها من شخص لآخر أو من شركة لشركة أخرى مباشرة دون المرور بأى من هذه المراحل.





أما بالنسبة للنظام المالى في الشبكات اللامركزية هو نظام مفتوح بمعنى أن المؤسسات المالية مثل البنوك والحكومات والمؤسسة المالية الرسمية وغيرها لن يكون لها مكان في هذا النظام، حيث سيكون التبادل المالى عن طريق تكنولوجيا جديدة وهى تكنولوجيا Blockchain أو ما يعرف بسلسلة الكتل، ويمكن لأى شخص في العالم إرسال أموال إلى أى شخص آخر أو مؤسسة دون أى قيد أو شرط، فهذا النظام لا يتحكم به أى شخص في العالم، حيث أنه فضاء مالى مفتوح.





وBlockchain أو سلسلة الكتل هي قاعدة بيانات موزعة لانهاية لها تحتوي كل كتلة على الطابع الزمني ورابط إلى الكتلة السابقة. وصممت بحيث يمكنها المحافظة على البيانات المخزنة بها والحيلولة دون تعديلها، أي أنه عندما تخزن معلومة ما في سلسلة الكتلة لا يمكن لاحقًا القيام بتعديل هذه المعلومة.





وتسمح Blockchain بتسجيل الأحداث والعناوين والسجلات الطبية وغيرها. كما أن مشكلات التزوير في العملات أو الأوراق ستكون مستحيلة.





والمثال الحى على هذه النظام عملة البيتكوين والتى يتم التعامل بها حاليا في كثير من الصفقات حول العالم ، وتسمح البيتكوين بأنها توفر عامل الأمان بحيث أن الأشخاص الذين يتعاملون بها لا يعرفون بعضهم البعض وإنما يتعاملون من خلال أكواد وملفات موجودة على Blockchain.





إن نظاما كهذا له تداعيات عميقة على النظام الاقتصادي العالمي بما فيها استغناء عن الوسطاء وإتمام المعاملات التجارية دون وسيط مما يؤثر أيضًا على مجريات التجارة العالمية كما نعرفها اليوم، وسيساهم هذا النظام في ليس فقط تسهيل رواج تجارة المخدرات أوالسلاح أو من الأعمال الغير مشروعة حول العالم، وإنما سيساهم في ارسال المساعدات الإنسانية للفقراء والمحتاجين حول العالم وضمان وصولها إلى مستحقيها.





وسيتعين علينا الانتظار لما سيسفر عنه فريق Bluesky من نتائج والتى ستقوم بتغيير منصة تويتر بشكل جذرى، وسيكون على المستخدمين التعامل مع المشكلات التى ستنتج أيضا عن هذا النظام مثل أن ملايين المستخدمين سيتحولون بطبيعىة الحال لملايين من المعلومات الخاصة بهم، في عالم تويتر الجديد الذى سيصممه فريق Bluesky.



