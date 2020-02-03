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تكنولوجيا

الصين تعمل على شبكات الجيل السادس 6G.. سرعتها 1 تيرابايت في الثانية

الإثنين 03/فبراير/2020 - 05:00 ص
صدى البلد
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كريم جمال
بالرغم من أن شبكات الإتصال بتقنية الجيل الخامس 5G لازالت محودة الإنتشار فى دول العالم، وتعسى الكثير من الدول للإعتماد عليها لما توفره من سرعة عالية فى إرسال وتحميل البيانات.

إلا أن وزارة الصناعة الصينية تعكف الآن على تطوير شبكات الجيل القادم 6G، التى ستكون نقلة كبيرة فى عالم الإتصالات حيث ستبلغ سرعتها 1 تيرابايت فى الثانية، أى أنها أسرع 8000 مرة من شبكات الجيل الخامس.

وبحسب جى إس إم آرينا التقنى، فنحن بعيدون عن تحقيقها على أرض الواقع، فشبكات الجيل الخامس التى يعكف الكثيرون على تدشينها الآن، بدأ التطوير عليها منذ عام 2008.

إلا أن فارق السرعة فى شبكات الجيل السادس 6G سيكون خارق للعقل بطريقة لا تصدق، لك أن تتخيل سيمكنك تحميل 40 او 50 فيلم بدقة عالية مثل 4K فى ثانية واحدة فقط، بدلًا من قضاء ساعات أو أيام لتحميل محتواها.

يذكر أن مشروع شبكة الجيل السادس 6G يعكف عليها الآن 37 خبير من كبرى الجماعات والمعاهد العلمية الكبرى، لوضع الللبنة الأساسية لتنفيذ الحلم على أرض الواقع، ومن المتوقع أن يتم تدشين الجيل السادس من الشبكات فى 2030.

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