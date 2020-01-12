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تكنولوجيا

بخاصية جديدة.. تويتر يحميك من التعليقات السلبية

الأحد 12/يناير/2020 - 11:01 م
تويتر يحميك من التعليقات
تويتر يحميك من التعليقات السلبية
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ندى على
إذا كنت واحدا من الذين يتأثرون نفسيا من التعليقات السلبية أو المسيئة عند إبداء رأيك في وسائل التواصل الاجتماعى، وخاصة موقع تويتر، فعند تدوينك لتغريدات تتعلق بإبداء رأيك أو تشمل نقاشا عاما فترى سيلا من التعليقات السلبية والمسيئة ردا على ما كتبته. 

وذكر موقع Engadget أن موقع Twitter يطور خاصية فريدة من نوعها على النقاشات التى تدور على الموقع، حيث لن يسمح للمستخدمين الذين لا تريد تعليقهم أو الذين يقومون بتعليقات مسيئة. 

ويتعين على المستخدمين تأمين أنفسهم من التعليقات السلبية والإساءات التى تطرأ على تدوينات المغردين والذين ربما لا يكونوا طرفا في الحوار. 

ويقوم المغردون على موقع تويتر باختيار وتحديد من سيقوم بالتعليق على ما كتبوه. 

ويتعين على المغردين الذين يتركون وضع رسائلهم بشكل عام تغيير وضعية الرسائل لديهم وتغييرها إلى الوضع الخاص حتى لا يستطيع مجهولون من إرسال رسائل مسيئة لهم. 

ويستفيد بشكل كبير من هذه الخاصية المشاهير والذين يعتبرون أكثر عرضة للتعليقات المسيئة والهجوم عليهم.
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