AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

لحماية خصوصية المستخدمين.. جوجل تضيف خاصية جديدة لخدمة الدفع الإلكتروني

الأحد 12/يناير/2020 - 09:01 م
جوجل تضيف خاصية جديدة
جوجل تضيف خاصية جديدة لخدمة الدفع الإلكترونى
Advertisements
ندى على
كشف موقع Tech Radar أن شركة جوجل ستقوم باستخدام وسائل تحقق مثل بصمة الأصابع أو بصمة التعرف على الوجه عند استخدام خاصية الدفع الإلكترونى من جوجل.

وستقوم جوجل بتطبيق خواص وسائل التحقق عن طريق بصمات الوجه والأصابع حيث ستكون الخدمة أكثر أمانا و سهولة لمستخدمى خدمات الدفع الفورى.

ومن المتوقع أن يتم تفعيل بصمات التعرف على الوجه بشكل أكبر من بصمات الأصابع، حيث قامت جوجل بتوفير هذه الخاصية على هواتفها Pixel 4 و Pixel 4 XL ، حيث ستتوسع جوجل في هذه الخاصية في تطبيقاتها وخدماتها في الفترة القادمة، وستصدر بصمة التعرف على الوجه في تحديث القادم لهواتف أندرويد Android 11.

وقامت الشركة بهذا الإجراء لمعالجة بعض المشكلات التى تتعلق بالخصوصية حيث أن مستخدمى خدمة الدفع الفورى ربما لا يعرفون أنه بإمكان أى شخص التعرف على وفتح كل المعلومات الخاصة بك.

و تتذكر محركات البحث مثل Chrome وبعض التطبيقات الأخرى التى تم الدخول عليها مثل كل كلمات السر الخاصة بالمستخدمين و وعناوينهم بالإضافة إلى بطاقات الائتمان والتفاصيل الأخرى، وتضعهم في بعض النماذج في هاتف الأندرويد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فرصة لن تتكرر.. احصل على Pixel 3a و Pixel 3a XL بهذا السعر

تطوير Google Assistant ليشمل تدوين رسائل المستخدمين بعد سماعها

أفضل هواتف للتصوير في 2019.. كاميرا iPhone 11 Pro خارقة

إصدار جديد من Chrome.. خاصية مذهلة من جوجل لحماية بياناتك من الاختراق

خصائص الدفع الإلكترونى.. مفاجآت واتساب في 2020

تسريب جديد لـ Google Pixel 4a| شاهد

ترشيحاتنا

بـ الشورت .. نيكول سابا تثير الجدل في الملاهي

ليلى علوي ومحمود حميدة في عزاء والد إيهاب توفيق.. صور

عقب قرار رحيله .. حازم إمام يوجه رسالة لـ حسام حسن

قاتل عشيقته بالسيدة زينب: استفزتني فخنقتها

خاص.. ننشر تشكيل الجهاز الفني بالكامل لفريق سموحة بعد رحيل حسام حسن

موقف مؤثر من حسين الجسمي في عزاء والد إيهاب توفيق ..صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لطيفة و طارق الشيخ | نجوم الغناء يساندون إيهاب توفيق فى عزاء والده.. صور

زي هيفاء وهبي.. سيرين عبد النور بجامب سوت مطرز وشفاف تثير الجدل

أول لقاء بين ولي عهد أبوظبي وسلطان عمان هيثم بن طارق.. صور