لحماية خصوصية المستخدمين.. جوجل تضيف خاصية جديدة لخدمة الدفع الإلكتروني

كشف موقع Tech Radar أن شركة جوجل ستقوم باستخدام وسائل تحقق مثل بصمة الأصابع أو بصمة التعرف على الوجه عند استخدام خاصية الدفع الإلكترونى من جوجل.
وستقوم جوجل بتطبيق خواص وسائل التحقق عن طريق بصمات الوجه والأصابع حيث ستكون الخدمة أكثر أمانا و سهولة لمستخدمى خدمات الدفع الفورى.
ومن المتوقع أن يتم تفعيل بصمات التعرف على الوجه بشكل أكبر من بصمات الأصابع، حيث قامت جوجل بتوفير هذه الخاصية على هواتفها Pixel 4 و Pixel 4 XL ، حيث ستتوسع جوجل في هذه الخاصية في تطبيقاتها وخدماتها في الفترة القادمة، وستصدر بصمة التعرف على الوجه في تحديث القادم لهواتف أندرويد Android 11.
وقامت الشركة بهذا الإجراء لمعالجة بعض المشكلات التى تتعلق بالخصوصية حيث أن مستخدمى خدمة الدفع الفورى ربما لا يعرفون أنه بإمكان أى شخص التعرف على وفتح كل المعلومات الخاصة بك.
و تتذكر محركات البحث مثل Chrome وبعض التطبيقات الأخرى التى تم الدخول عليها مثل كل كلمات السر الخاصة بالمستخدمين و وعناوينهم بالإضافة إلى بطاقات الائتمان والتفاصيل الأخرى، وتضعهم في بعض النماذج في هاتف الأندرويد.
وستقوم جوجل بتطبيق خواص وسائل التحقق عن طريق بصمات الوجه والأصابع حيث ستكون الخدمة أكثر أمانا و سهولة لمستخدمى خدمات الدفع الفورى.
ومن المتوقع أن يتم تفعيل بصمات التعرف على الوجه بشكل أكبر من بصمات الأصابع، حيث قامت جوجل بتوفير هذه الخاصية على هواتفها Pixel 4 و Pixel 4 XL ، حيث ستتوسع جوجل في هذه الخاصية في تطبيقاتها وخدماتها في الفترة القادمة، وستصدر بصمة التعرف على الوجه في تحديث القادم لهواتف أندرويد Android 11.
وقامت الشركة بهذا الإجراء لمعالجة بعض المشكلات التى تتعلق بالخصوصية حيث أن مستخدمى خدمة الدفع الفورى ربما لا يعرفون أنه بإمكان أى شخص التعرف على وفتح كل المعلومات الخاصة بك.
و تتذكر محركات البحث مثل Chrome وبعض التطبيقات الأخرى التى تم الدخول عليها مثل كل كلمات السر الخاصة بالمستخدمين و وعناوينهم بالإضافة إلى بطاقات الائتمان والتفاصيل الأخرى، وتضعهم في بعض النماذج في هاتف الأندرويد.