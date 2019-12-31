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تكنولوجيا

خصائص الدفع الإلكترونى.. مفاجآت واتساب في 2020

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 12:21 م
مفاجآت واتساب في
مفاجآت واتساب في 2020
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ندى على
أضاف تطبيق واتساب العديد من الميزات والخصائص الرائعة في 2019، ما بين خاصية التحقق عن طريق بصمة الإصبع، إلى خواص جديدة تتعلق بتأمين الخصوصية، وبالرغم من كل هذه الخصائص التى أضافها التطبيق إلا أنها لم تحدث تغيير هائلا.

وتطبيق واتساب الذى يعتبر أسرع تطبيق في إرسال وتداول الرسائل في العالم، يفاجئ مستخدميه في العقد الجديد بميزات وخواص أكثر تأثيرا من التى أضافها من قبل.

وذكرت صحيفة Hindustan Times أبرز الخواص التى ستكون متوفرة في التطبيق بدءا من 2020.

Dark Mode أو الضوء الخافت
وتعتبر خاصية Dark Mode من أكثر الخصائص التى ينتظرها المستخدمون، وبالرغم من أن خاصية Dark Mode موجودة في بعض هواتف أيفون وأندرويد، إلا أن الجديد في هذه الميزة أنها ستسمح للمستخدمين بتفعيل الإضاءة الخافتة أو Dark Mode للأشخاص الذين تراسلهم، وعند تفعيل الخاصية ستجد أن التطبيق قد تحول لونه تماما إلى الضوء الخافت.

وسيتم تفعيل الخاصية بحيث تشمل نظام لتوفير البطارية وسيتم دمجها في الهاتف للحفاظ على عمر البطارية.

WhatsApp Payments أو خاصية الدفع عن طريق واتساب
وستوفر هذه الخاصية لمستخدمى واتساب الدفع إلكترونيا عن طريق واتساب مثل أى خدمة دفع إلكترونى، وكانت فيسبوك قد أطلقت هذه الخدمة في وقت سابق.

Self-destructing messages أو خاصية مسح الرسائل تلقائيا
وهذه الخاصية تمكن المستخدمين من مسح الرسائل القديمة بطريقة أوتوماتيكية، كما أنها تساعد على توفير مساحة كبيرة للهاتف.

خاصية الدمج بين "واتساب" و"فيسبوك" و"إنستجرام"
ومن المفترض أن تكون خاصية الدمج بين منصات فيسبوك الثلاثة تطبيق فيسبوك وواتساب وإنستجرام في تطبيق واحد.

خاصية الإعلانات
ومن المعروف أن تطبيق واتساب لا يقوم بعرض أى إعلانات على خلاف فيسبوك وإنستجرام، والجديد في 2020 أنه سيكون بإمكانك الإعلان على واتساب أو مشاهدة الإعلانات الأخرى عليه.
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