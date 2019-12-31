خصائص الدفع الإلكترونى.. مفاجآت واتساب في 2020

Dark Mode أو الضوء الخافت

وتعتبر خاصية Dark Mode من أكثر الخصائص التى ينتظرها المستخدمون، وبالرغم من أن خاصية Dark Mode موجودة في بعض هواتف أيفون وأندرويد، إلا أن الجديد في هذه الميزة أنها ستسمح للمستخدمين بتفعيل الإضاءة الخافتة أو Dark Mode للأشخاص الذين تراسلهم، وعند تفعيل الخاصية ستجد أن التطبيق قد تحول لونه تماما إلى الضوء الخافت.







WhatsApp Payments أو خاصية الدفع عن طريق واتساب

Self-destructing messages أو خاصية مسح الرسائل تلقائيا

خاصية الدمج بين "واتساب" و"فيسبوك" و"إنستجرام"

خاصية الإعلانات

أضاف تطبيق واتساب العديد من الميزات والخصائص الرائعة في 2019، ما بين خاصية التحقق عن طريق بصمة الإصبع، إلى خواص جديدة تتعلق بتأمين الخصوصية، وبالرغم من كل هذه الخصائص التى أضافها التطبيق إلا أنها لم تحدث تغيير هائلا.وتطبيق واتساب الذى يعتبر أسرع تطبيق في إرسال وتداول الرسائل في العالم، يفاجئ مستخدميه في العقد الجديد بميزات وخواص أكثر تأثيرا من التى أضافها من قبل.وذكرت صحيفة Hindustan Times أبرز الخواص التى ستكون متوفرة في التطبيق بدءا من 2020.وسيتم تفعيل الخاصية بحيث تشمل نظام لتوفير البطارية وسيتم دمجها في الهاتف للحفاظ على عمر البطارية.وستوفر هذه الخاصية لمستخدمى واتساب الدفع إلكترونيا عن طريق واتساب مثل أى خدمة دفع إلكترونى، وكانت فيسبوك قد أطلقت هذه الخدمة في وقت سابق.وهذه الخاصية تمكن المستخدمين من مسح الرسائل القديمة بطريقة أوتوماتيكية، كما أنها تساعد على توفير مساحة كبيرة للهاتف.ومن المفترض أن تكون خاصية الدمج بين منصات فيسبوك الثلاثة تطبيق فيسبوك وواتساب وإنستجرام في تطبيق واحد.ومن المعروف أن تطبيق واتساب لا يقوم بعرض أى إعلانات على خلاف فيسبوك وإنستجرام، والجديد في 2020 أنه سيكون بإمكانك الإعلان على واتساب أو مشاهدة الإعلانات الأخرى عليه.