AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

لن تفقد رسائلك للأبد.. خاصية جديدة في WhatsApp تعرف عليها.. صور

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 08:00 م
خاصية جديدة في WhatsApp
خاصية جديدة في WhatsApp تعرف عليها
Advertisements
ندى على
ذكر موقع Android Community أن تطبيق WhatsApp قد أطلق خاصية جديدة، لاسترجاع جميع الرسائل المحذوفة وهى جديدة كليا عن خاصية Disappearing Messages السابقة.

والخاصية الجديدة Delete Messages أو خاصية الرسائل المحذوفة تختلف بشكل كامل عن Disappearing Messages أو خاصية إخفاء الرسائل، وهذه الخاصية ستعمل على إرجاع جميع الرسائل التى تم حذفها من قبل المستخدمين، وستمنحك الخاصية استرجاع جميع الرسائل التى تريدها سواء لمدة ساعة أو يوم أو أسبوع أو حتى شهر، أو سنة كما يمكنك الاحتفاظ بالرسائل للأبد عن طريق الضغط على off في القائمة.

ومن المفترض أن تعمل الخاصية على استرجاع الرسائل المحذوفة من المحادثات الفردية وكذلك المحادثات الجماعية group chats، ولكن حتى الآن سيتم تفعيل هذه الخاصية على المحادثات الجماعية group chats فقط، فيما يتم العمل بعد ذلك تفعيلها في المحادثات الفردية.

ويمكنك التغلب على هذا الأمر عن طريق إدخال الشخص الذى تريد استرجاع رسائلك معه في group أو مجموعة، وبالتالى تستطيع الاستفادة من هذه الخاصية.

ومن المعروف أن تطبيق WhatsApp يشغل مساحة كبيرة على الهاتف بسبب تخزين المكالمات والصور والمعلومات الأخرى، مما يعنى أنه سيشغل مساحة كبيرة على الهاتف عند تفعيل هذه الخاصية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تخلصك من الإزعاج.. أبسط طريقة لـ كتم صوت الإشعارات على واتساب

في دقيقة.. تفعيل البصمة على الواتساب بهذه الطريقة

وأخيرًا.. وداعًا للإزعاج مع تحديث واتساب الجديد

تحكم في كل شيء .. 10 حيل لا تعرفها تسهل استخدام WhatsApp

رسائل WhatsApp تدمر نفسها.. تحديث جديد يخفي ما تكتبه نهائيا دون أثر

تعرف على إمكانية إرسال رسائل نصية SMS من جهاز الكمبيوتر الخاص بك

ترشيحاتنا

اغتصاب جماعي وتصوير الفتيات عاريات.. البطالة وغياب الوعي الديني السبب | تفاصيل

مرور الجيزة : إغلاق جزئي لـ شارع الهرم لمدة 72 ساعة

بطلة مسرحية هالة حبيبتى: مكالمة فؤاد المهندس سبب اشتراكي بـ العمل

ظهور نادر | شاهد ابن هنا شيحة بعدما أصبح شابًا

حامل واللا لأ| شيرين عبد الوهاب تحسم الجدل .. فيديو

ماذا حدث فى المنوفية .. حكاية الهزة الأرضية التى ضربت بركة السبع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | عاملة في مطعم تحصل على بقشيش 2000 دولار والسبب مؤثر

هنتعشى إيه النهاردة.. فول دمياطي وبيوريه البنجر بالزبادي والزعتر وجلاش بالمكسرات

مواجهة بين مالك محل مجوهرات ولص مسلح تنتهي بمفاجأة | شاهد