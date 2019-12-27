لن تفقد رسائلك للأبد.. خاصية جديدة في WhatsApp تعرف عليها.. صور

ذكر موقع Android Community أن تطبيق WhatsApp قد أطلق خاصية جديدة، لاسترجاع جميع الرسائل المحذوفة وهى جديدة كليا عن خاصية Disappearing Messages السابقة.



والخاصية الجديدة Delete Messages أو خاصية الرسائل المحذوفة تختلف بشكل كامل عن Disappearing Messages أو خاصية إخفاء الرسائل، وهذه الخاصية ستعمل على إرجاع جميع الرسائل التى تم حذفها من قبل المستخدمين، وستمنحك الخاصية استرجاع جميع الرسائل التى تريدها سواء لمدة ساعة أو يوم أو أسبوع أو حتى شهر، أو سنة كما يمكنك الاحتفاظ بالرسائل للأبد عن طريق الضغط على off في القائمة.



ومن المفترض أن تعمل الخاصية على استرجاع الرسائل المحذوفة من المحادثات الفردية وكذلك المحادثات الجماعية group chats، ولكن حتى الآن سيتم تفعيل هذه الخاصية على المحادثات الجماعية group chats فقط، فيما يتم العمل بعد ذلك تفعيلها في المحادثات الفردية.



ويمكنك التغلب على هذا الأمر عن طريق إدخال الشخص الذى تريد استرجاع رسائلك معه في group أو مجموعة، وبالتالى تستطيع الاستفادة من هذه الخاصية.



ومن المعروف أن تطبيق WhatsApp يشغل مساحة كبيرة على الهاتف بسبب تخزين المكالمات والصور والمعلومات الأخرى، مما يعنى أنه سيشغل مساحة كبيرة على الهاتف عند تفعيل هذه الخاصية.

