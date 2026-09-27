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مستشار السفارة الإريترية: أطماع إثيوبيا في الموانئ «إعلان حرب».. وتيجراي تسعى لتقرير المصير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مستشار السفارة الإريترية: أطماع إثيوبيا في الموانئ «إعلان حرب».. وتيجراي تسعى لتقرير المصير

حبيب محمد عثمان
حبيب محمد عثمان
محمد البدوي

كشف حبيب محمد عثمان، المستشار الإعلامي للسفارة الإريترية بالقاهرة، عن رؤيته للتطورات المتصاعدة في منطقة القرن الأفريقي، متهمًا إثيوبيا باتباع سياسة توسعية والسعي إلى تحقيق أهداف إقليمية تتجاوز حدودها الحالية.

وقال عثمان، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن إثيوبيا سبق أن ضمت أراضٍ في منطقة بني شنقول السودانية، معتبرًا أن أطماعها الإقليمية تمثل امتدادًا لما وصفه بتاريخ حكامها وسياساتهم.

مستشار السفارة الإريترية: إثيوبيا تبحث عن منفذ بحري

وأشار المستشار الإعلامي للسفارة الإريترية إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أعلن، خلال جلسات البرلمان الإثيوبي وفي عدد من المحافل الدولية، حاجة بلاده إلى الحصول على ميناء ومنفذ بحري.

وأضاف أن آبي أحمد تحدث، بحسب ما ذكره، عن ضرورة حصول إثيوبيا على منفذ إلى البحر، معتبرًا أن أي تحرك للاستيلاء على ميناء إريتري يمثل، من وجهة نظره، تهديدًا مباشرًا لإريتريا وتصعيدًا خطيرًا في المنطقة.

تيجراي وتقرير المصير

وتطرق حبيب محمد عثمان إلى التطورات في إقليم تيجراي، موضحًا أن الهدف من التحركات الحالية، بحسب تقديره، يتمثل في المطالبة بحق تقرير المصير والانفصال عن إثيوبيا.

وأشار إلى أن عدد سكان إقليم تيجراي يقدر بنحو 7 ملايين نسمة، مؤكدًا أن التطورات السياسية والأمنية في الإقليم تأتي في ظل تعقيدات متزايدة تشهدها منطقة القرن الأفريقي.

حبيب محمد عثمان إثيوبيا السودان

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