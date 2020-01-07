فيسبوك تحظر فيديوهات التزييف العميق من على موقعها.. تفاصيل

أعلنت شركة Facebook في بيان لها عن حظر كل فيديوهات deepfakes أو مايسمى بفيديوهات التزييف العميق من على موقعها.
وقالت الشركة في بيان لها إنها تتخذ نهجا متعدد الجوانب لمعالجة هذه المسألة، بما في ذلك التحقيق في السلوكيات الخادعة الموجودة في محتوى الفيديوهات التى يتم إنشاؤها بشكل مصطنع، بالإضافة إلى إقامة شراكة مع الأوساط الأكاديمية والحكومة والصناعة لتحديد المحتوى الذي يتم التلاعب به على نحو أفضل.
ووفقا لموقع Business Insider فإنه يمكن إجراء عمليات التلاعب من خلال تقنية بسيطة مثل برنامج Photoshop أو من خلال أدوات متطورة تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي أو تقنيات "التعلم الخفى" لإنشاء مقاطع فيديو تشوه الواقع، وعادة ما تسمى بالتزييف العميق.
وحذرت فيسبوك من أنه على الرغم من أن مقاطع الفيديو هذه لا تزال نادرة على الإنترنت، إلا أنها تمثل تحديًا كبيرًا للشركة والمجتمع مع تزايد استخدامها.
وأوضح الموقع أن الأمر الخطير في هذه الفيديوهات أنه يكون تم تحريرها أو صناعتها، بما يتجاوز التعديلات التي أجريت للوضوح أو الجودة، بطرق لا تظهر للشخص العادي ومن المحتمل أن تضلل شخصًا ما ليتصور أن موضوع الفيديو قد قال كلمات لم يقولها الشخص بالفعل.
وأوضحت الشركة في البيان إن سياسة الحظر التى ستتبعها بشأن فيديوهات التزييف العميق أو المعلومات والصور المتلاعب بها لا تؤثر على المحتوى يتم نشره بغرض الكوميديا أو الهجاء وأن هذه الإجراءات لن تكون للتضييق على حرية الرأى إنما ستكون لحماية الأشخاص من المعلومات المزيفة.
وقالت الشركة في بيان لها إنها تتخذ نهجا متعدد الجوانب لمعالجة هذه المسألة، بما في ذلك التحقيق في السلوكيات الخادعة الموجودة في محتوى الفيديوهات التى يتم إنشاؤها بشكل مصطنع، بالإضافة إلى إقامة شراكة مع الأوساط الأكاديمية والحكومة والصناعة لتحديد المحتوى الذي يتم التلاعب به على نحو أفضل.
ووفقا لموقع Business Insider فإنه يمكن إجراء عمليات التلاعب من خلال تقنية بسيطة مثل برنامج Photoshop أو من خلال أدوات متطورة تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي أو تقنيات "التعلم الخفى" لإنشاء مقاطع فيديو تشوه الواقع، وعادة ما تسمى بالتزييف العميق.
وحذرت فيسبوك من أنه على الرغم من أن مقاطع الفيديو هذه لا تزال نادرة على الإنترنت، إلا أنها تمثل تحديًا كبيرًا للشركة والمجتمع مع تزايد استخدامها.
وأوضح الموقع أن الأمر الخطير في هذه الفيديوهات أنه يكون تم تحريرها أو صناعتها، بما يتجاوز التعديلات التي أجريت للوضوح أو الجودة، بطرق لا تظهر للشخص العادي ومن المحتمل أن تضلل شخصًا ما ليتصور أن موضوع الفيديو قد قال كلمات لم يقولها الشخص بالفعل.
وأوضحت الشركة في البيان إن سياسة الحظر التى ستتبعها بشأن فيديوهات التزييف العميق أو المعلومات والصور المتلاعب بها لا تؤثر على المحتوى يتم نشره بغرض الكوميديا أو الهجاء وأن هذه الإجراءات لن تكون للتضييق على حرية الرأى إنما ستكون لحماية الأشخاص من المعلومات المزيفة.