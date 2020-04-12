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تكنولوجيا

تزايد هجمات حرق أبراج 5G في هولندا لاتهامها بتفشي كورونا

الأحد 12/أبريل/2020 - 08:02 ص
تزايد هجمات حرق أبراج
تزايد هجمات حرق أبراج 5G في هولندا
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ندى على
قال مسئولون أمنيون في هولندا إن عمليات استهداف أبراج  شبكات الجيل الخامس للاتصالات  5G تشهد تزايدا كبيرا، بسبب انتشار نظريات مؤامرة تتهمها بتفشى فيروس كورونا. 

وشهدت هولندا الأسبوع الماضى فقط أربع حوادث متفرقة لحرق أبراج شبكات  5G مدفوعة بذعر عدد من المواطنين الذين يعتقدون أن السبب وراء تفشى فيروس كورونا هى شبكات اتصالات 5G .
 

وذكرت وكالة رويترز أن عددا كبيرا من نظريات المؤامرة التى تتعلق باتهام شبكات الاتصالات التى تعمل بتقنية 5G انتشر على شبكة الإنترنت فى الأيام الماضية بشكل كبير، الأمر الذى سبب ذعرا لبعض المواطنين ودفعهم إلى مهاجمة تلك الأبراج. 

كما ساهمت احتجاجات لعدد من مناهضى شبكات 5G ، العام الماضى في هولندا عندما تم الإعلان عن بدأ العمل بأبراج شبكات 5G لأول مرة في تشجيع الناس على مثل هذه الحوادث.  
  
وفي وقت سابق، أصدرت كبرى شركات الاتصالات في المملكة المتحدة بيانا مشتركا تطالب فيه المساعدة في منع حرق الأشخاص لأبراج شبكات 5G ، بسبب اعتقاد البعض أنها المتسبب في تفشى فيروس كورونا. 


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