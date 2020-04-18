وزير الخارجية الأمريكى.. الدول ستعيد النظر في استخدام هواوى بسبب تكتم الصين على فيروس كورونا

قال وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، إن الدور الصينى في تفشى فيروس كورونا حول العالم، من المحتمل أن يجبر الدول على إعادة التفكير في البنية التحتية للاتصالات ، بما في ذلك تبنى شبكات الجيل الخامس 5G للاتصالات من شركة هواوى الصينية.





وبحسب وكالة رويترز فإن بومبيو عندما سئل عن استخدام شبكات الجيل الخامس 5G من شركة هواوى، قال إننى على ثقة تامة من أن اللحظة التي فشل فيها الحزب الشيوعي الصيني في التحلي بالشفافية والانفتاح والتعامل مع البيانات بطريقة مناسبة ستدفع العديد من الدول في إعادة النظر بشأن الاستعانة بهندسة الاتصالات الصينية.









وكانت الحكومة الأمريكية قد قررت منع كل الشركات الأمريكية من شراء أى معدات من شركات هواوى وZTE الصينيتين، من خلال استخدام أموال التمويل الفيدرالى.





وصدق الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، على قانون شبكات الاتصالات الآمنة والموثوقة، والذى ينص على منع كل الشركات الأمريكية من التعامل مع الشركات الصينية خاصة شركتى هواوى و ZTE لاعتبارات تتعلق بالأمن القومى الأمريكى.









فيما توعد إريك شو، رئيس مجلس إدارة هواوى، في تصريح صحفي سابق له، قال فيه إن الحكومة الصينية لن تقف متفرجة لتشاهد هواوى تذبح ويتم تقطيعها.





وفي الوقت الذى وضعت فيه الولايات المتحدة هواوى على القائمة السوداء للتعاون التجارى، وتنتظر من حلفائها نفس الشيء تأتي قرارات معظم شركات الاتصالات الأوروبية العملاقة بالتعاون مع هواوى ، تقوم بريطانيا وعدد من الدول الأوروبية منها ألمانيا وهولندا وإسبانيا بالتعاون مع هواوى من أجل تصنيع شبكات 5G في بلادها.







