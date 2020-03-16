الحرب مستمرة .. حظر جديد يتهم هواوي بخطورتها على الأمن القومى الأمريكى

ذكر موقع ZDNet أن الحكومة الأمريكية قد قررت منع كل الشركات الأمريكية من شراء أى معدات من شركات هواوى وZTE الصينيتين، من خلال استخدام أموال التمويل الفيدرالى.
وصدق الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، على قانون شبكات الاتصالات الآمنة والموثوقة، يوم الخميس الماضى، والذى ينص على منع كل الشركات الأمريكية من التعامل مع الشركات الصينية خاصة شركتى هواوى و ZTE لاعتبارات تتعلق بالأمن القومى الأمريكى.
وأصدر البيت الأبيض بيانا، قال فيه إن هذا القانون سيحمى البنية التحية الأمريكية لمجال الاتصالات، وإن عدم استخدام أموال التمويل الفيدرالى على شراء معدات هواوى هو حماية للأمن القومى الأمريكى، ويتضمن القانون تمويل شركات الاتصالات الأمريكية الصغيرة التى توفر خدمة الإنترنت للمناطق الأمريكية النائية، والتى كانت بتوفيرها شركة هواوى.
وتحاول شركة هواوى من جهتها الاحتفاظ بأى أفضلية لها مع الشركات الأمريكية، حيث كانت رفعت قضية ضد هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية، في ديسمبر الماضى، وذلك لاتهامها بانها خطر على الأمن القومى الأمريكى؛ الأمر الذى أدى إلى وضعها في القائمة السوداء للتعاون التجارى.
وكانت وزارة التجارة الأمريكية في شهر مايو العام الماضى قد وضعت عملاق تصنيع الهواتف شركة هواوى الصينية على القائمة السوداء الخاصة بالتبادل التجارى، وتتجه الولايات المتحدة لشل تقدم العملاق الصينى بعدما فشل وضع الشركة على القائمة السوداء، مما دفع الحكومة الأمريكية، في وقت سابق، إلى تقييد المبيعات الأمريكية إلى الشركة أو تصدير أى منتجات تستخدم التكنولوجيا الأمريكية خاصة تكنولوجيا 5G.