مفاجأة لملايين المستخدمين.. هواوي توجه ضربة قاتلة لجوجل

تختبر شركة هواوي تطبيقها للبحث المخصص للهواتف الذكية Huawei Search، وذلك لأن أحد التطبيقات الأساسية المفقودة على أجهزتها الخالية من خدمات جوجل في الوقت الحالي هو تطبيق البحث المخصص.





وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، تطلب الشركة الصينية من المستخدمين في دولة الإمارات، اختبار تطبيق البحث الجديد Huawei Search في نسخته التجريبية، والمرفق على شكل ملف (APK) مقابل الحصول على هدايا رائعة.





وتهدف خدمات (Huawei Mobile Services (HMS إلى توفير تجربة متنقلة كاملة لمستخدمي أجهزة هواوي Huawei وهونر Honor، مع الخدمات الرسمية مثل Mobile Cloud و AppGallery و Video و Themes و ScreenMagazine وغيرها، والتي تأتي جنبا إلى جنب مع نظام التشغيل EMUI.





ومع غياب خدمات جوجل بهواتف هواوي بعد سلسلة كاملة من العقوبات، يأتي تطبيق Squid للأخبار بدلًا من Google News، والمساعد الصوتي الذكي Huawei Assistant بدلًا من Google Assistant، وكذلك استحالة استخدام بحث جوجل أحد العناصر الأساسية هو محرك البحث Big G الشهير، ليس فقط عبر المتصفح ولكن أيضًا من خلال التطبيق المخصص، وسيأتي بدلًا منه محرك البحث الجديد التابع لهواوي Huawei Search قريبًا.





وبخلاف تطبيق جوجل الذي يوفر الوصول إلى محرك بحث جوجل ومساعد جوجل الذكي وعدسات جوجل، فإن تطبيق Huawei Search، هو عبارة عن تطبيق بحث أساسي يتيح للمستخدمين البحث عبر صفحات الويب ومقاطع الفيديو أو المقالات الإخبارية أو الصور.





كما يوفر اختصار لرؤية حالة الطقس، ويوفر أداة مصغرة تعرض التوقعات الحالية على مدار 24 ساعة، وهو مدعوم من المشروع المشترك بين Huafeng و AccuWeather لتوفير مصادر البيانات المتوقعة من إدارة الأرصاد الجوية الصينية.





كما يمكن للمستخدمين إجراء عمليات بحث سريعة، يتضمن التطبيق أيضًا اختصارات للرياضة، وأداة لتحويل العملات والحاسبة، ويمكن للمستخدم الاطلاع على سجله للبحث وتقديم الملاحظات وتغيير منطقة البحث واللغة والتبديل إلى البحث الآمن وتغيير نطاق البحث، الذي يتحكم بتطبيقات هواوي التي يمكن لتطبيق Huawei Search البحث ضمنها.





ويدعم التطبيق الوضع الداكن الموجود ضمن واجهة المستخدم EMUI 10، ووفقًا لاتفاقية المستخدم الخاصة بتطبيق البحث، فإن الخدمة تديرها شركة Aspiegel Limited، وهي شركة تابعة لهواوي ويقع مقرها في إيرلندا.





ووفقا لما أوردته HuaweiCentral، سيتوفر التطبيق قريبا على هواتف هواوي وهونر الذكية عبر AppGallery، ومن الواضح أن جميع الطرز الجديدة سوف يتم تثبيتها مسبقا بشكل افتراضي.